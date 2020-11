Anmeldelse av Spider Man Miles Morales

En (nesten) fullverdig oppfølger.

Spider Man er tilbake for fullt, men denne gangen er det ikke den velkjente Peter Parker som skjuler seg bak maska, men den unge, nye og noe uerfarne superhelten Miles Morales.

I tegneserien av superhelten dukket han først opp i 2011, etter Peter Parkers død. I spillet derimot lever både Morales og Parker side om side, mens de samarbeider for å holde New York trygg.

Mye av spillet er slik vi husker det fra suksessen i 2018. Det er høyt tempo, god slåssing, morsomme replikker, og en stor åpen by man kan boltre seg i. Noe er likevel litt annerledes, og det skal vi gå gjennom her.

LES OGSÅ: Playstation 5 vs Xbox Series X - hvilken er best?

En ny Peter Parker

For mange virker det kanskje som en liten detalj, men jeg fikk helt bakoversveis da jeg så at de hadde endret utseendet til selveste Peter Parker. Han ser rett og slett helt annerledes ut enn i det første spillet.

Dette har visstnok blitt gjort for å få ham til å ligne mer på skuespilleren Tom Holland, men en rekke fans, meg selv inkludert, ble overrasket over resultatet.

Jeg synes også karakteren har mistet litt av personligheten sin oppi det hele. I det første spillet opplevde jeg Spider Man som hakket mer sarkastisk, selvsikker og spydig. I dette spillet er han mer tilbaketrukken og voksen. Noe som virker rart, i og med at karaktermodellen hans er gjort yngre.

Det går noe utover skuespillet gjennom spillet, og det er flere scener jeg synes blir litt for seriøse, uten at dialogen flyter godt nok. Når vi blir hevet inn i slike scener ganske tidlig i spillet, blir det litt for tilgjort, og det rev meg litt ut av innlevelsen.

Her synes jeg de med fordel kunne beholdt personligheten og de snappy kommentarene fra det første spillet, som var med på å gi spillet den personligheten jeg tror mange ble så glad i.

Morsomste slåssingen jeg har opplevd

Slåssingen var også et av favoritt-elementene fra forrige spill. Den var rask, nøyaktig og responsiv. Og komboene av ulike sammensetninger var nesten uendelig. Dette har om mulig blitt enda bedre i dette spillet.

Det å hoppe ned i en haug av fiender, og deretter få tak i det nærmeste objektet du finner, for eksempel et kumlokk eller en søppelkasse, har aldri vært mer tilfredsstillende. Finisherne du får er også unike og i tilfredsstillende slow-motion effekt hver gang.

Det å manøvrere Spider Man gjennom de ulike slåss-scenene føles utrolig bra, og hver gang noe går feil kan jeg kun skylde på meg selv. Det skyldes aldri at Spider Man ikke responderte på en knapp som ble trykket, en fiende glitchet gjennom veggen eller lignende.

Web-slenging er en egen kunstform

Det er noe helt eget ved det å suse gjennom og forbi alle New Yorks gater, flere titalls meter oppi lufta. Det å komme seg fra sted til sted går raskt, og det er lett. Du mister aldri taket på webene dine, og slengingen føles forvekslingsmessig lik som i det første spillet.

Det morsomme her er det enorme fokuset Insomniac Games har hatt til detaljene. Selv om det å fly gjennom lufta fremdeles er like lett, ser man tydelig på Miles sine bevegelser at han ikke er like komfortabel i lufta som det Peter Parker var. Han har ikke like lang erfaring som superhelt, og armene og beina flyr i litt forskjellige retninger her og der.

Miles Morales er mer uerfaren enn Peter Parker, men han gjør en sabla god jobb som Spider Man. Foto: Insomniac Games

I tillegg er selvfølgelig grafikken bedre enn det vi så i 2018. Teksturene i drakta kommer tydeligere frem. I tillegg er refleksjonene i vinduene og vannpyttene mer detaljerte på grunn av ray-tracingen til Playstation 5. Jeg fikk rett og slett helt bakoversveis av alle detaljene i spillet.

Kortere historie og katten Spider Man

Historien er kortere, og hele spillet vil nok oppleves noe kortere enn det forrige spillet. For min del gjør det ingenting, når verdenen likevel er så stor og levende som den er her.

Det er fremdeles fullt av små ting man kan samle på, steder man kan oppsøke, og små side missions man kan fullføre underveis. Du kan fremdeles samle på tech, oppgradere utstyr, investere i ulike skills og diverse andre ting.

Dessuten trekker det selvfølgelig kraftig opp at du i ett av disse side missionene kan redde en katt som heter Spider Man, som etterhvert også kan bli med deg ut på oppdrag, og kjempe sammen med deg. Hva mer kan vi be om?