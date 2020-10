Anmeldelse av Watch Dogs Legion

I det tredje spillet i rekken, er Watch Dogs nærmere enn noen gang ved å treffe den nerven vi alle venter på.

Har du noen gang drømt om å være medlem av en hackergruppe som blir feilaktig dømt for å ha sprengt London i fillebiter? Ikke jeg heller. Men, fy søren så morsomt det er når man først kommer i gang!

Du hopper inn i historien som en valgfri karakter, og er en av de to siste medlemmene i aktivist-gruppa Dedsec. De har blitt feilaktig beskyldt for å sprenge London i fillebiter av hackergruppa Zero Day, og det har ført til at en militærgruppe har tatt over makten i London.

Velg hvem du er

Noe av det mest oppsiktsvekkende og nyskapende ved spillet, er den store valgfriheten du får som spiller. Denne gangen spiller du nemlig ikke som en spesiell karakter, og heller ikke som en nøye utvalgt gruppe.

I dette spillet kan du nemlig overbevise hvert eneste menneske du ser på gata om å bli med i aktivist-gruppa du er medlem av, Dedsec, og dermed også spille som den karakteren.

Alle menneskene som går rundt på gata har sine egne ferdigheter og ting de er gode på. Du kan med andre ord rekruttere hvem enn det skal være for å kunne spille dem. Politibetjenter har mulighet til å gå uforstyrret inn på politistasjonen, en lege vil kunne snike seg rundt ubemerket rundt på sykehuset og lignende.

Det morsomste spør du meg, er likevel å overtale noe så banalt som en bygningsarbeider til å bli med i Dedsec. Når du spiller som en bygningsarbeider kan du nemlig kalle inn en cargodrone, og lande på alle tak som måtte passe deg. Den lille dronen fungerer nesten som et personlig helikopter.

Jeg vil også anbefale alle som spiller om å sette på innstillingen «permadeath». På grunn av at du kan spille med hvert eneste menneske du ser på gata, gjør det nemlig ingenting om den agenten du spiller faktisk forblir død om du dør i spillet. Det er en form for realisme jeg ikke har hatt i noen andre store spill før. Dør karakteren din, så får du hen ikke tilbake.

Vær likevel litt forsiktig. Skulle du miste alle agentene dine mens du spiller med denne innstillingen, taper du rett og slett hele spillet. Det er game over.

Lite troverdige dialoger

Det er dessverre ikke alt som er gull og grønne skoger i Watch Dogs Legion. Med et så stort utvalg av spillbare karakterer, er det kanskje ingen overraskelse at skuespiller-nivået på dialogene ikke alltid er helt på topp.

En del av dialogen er dessverre helt malplassert, og leveringen av replikkene får deg noen ganger til å ville gjemme hodet i sofaputen ved siden av deg.

Hver gang jeg skal verve en ny person til gruppa går jeg regelrett rett opp til en fremmed på gata, spør om han vil være med i det som er ansett som landets farligste terrororganisasjon, og etter et lite side mission får jeg utelukkende positive svar. Ikke særlig troverdig i min bok.

Hovedkarakterene du spiller har også ofte tilgjorte og «gatesmarte» kommentarer, med en veldig overdrevent britisk aksent. Men, så er det enkelte gullkorn blant karakterene. For eksempel bestemoren som drikker te og spiser kjeks, før hun banker opp politimenn ved hjelp av en stokk.

Harmløs moro

Dette spillet utmerker seg ikke på noe spesielt vis, men det er likevel morsomt tidsfordriv om du ikke forventer at det skal stikke av med prisen for årets spill. Kartet er stort nok, det er akkurat god nok grafikk til at du ikke irriterer deg over at den er dårlig. Animasjonene er fine, bilkjøringen føles grei, skytingen er helt ok, og vanskelighetsgraden bestemmer du selv gjennom innstillingene.

Det er mange morsomme sideaktiviter du kan benytte deg av. For eksempel kan du kjempe mot en rekke folk i en slags bokseklubb, du kan trikse med fotballer du finner i veikanten for å vinne diverse premier, du kan samle tech points rundt omkring i byen for å oppgradere gadgetene dine, og du kan alltids rekruttere folk etter hjertens lyst.

Personlig har jeg blitt helt hekta på shopping-mekanismen i spillet. Det er nemlig flere titalls klesbutikker rundt omkring i London sentrum, og alle har sitt helt eget utvalg. Er det en ting Watch Dogs har vært skikkelig gode på, så er det klesutvalget. Utvalget er utrolig stort, variert og godt designet. Om du er typen som liker å bruke tid på å kle opp karakteren din i forskjellige stiler, kommer du til å elske det.

Alt i alt er ikke dette et spill som kommer til å stikke av med mange priser, men det er et spill som kommer til å holde deg underholdt i flere timer. Det er et spill du plukker opp når du rett og slett bare vil ha det litt gøy, senke skuldrene, og slappe av etter jobb.

Så får det heller være at dialogen ikke alltid er en fulltreffer, og at historien ikke er så veldig original. Ikke alle spill må være et mesterverk for å være underholdende å spille.