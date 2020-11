Anmeldelse av Xbox Series X: - Helt vilt!

Med Xbox leverer Microsoft en fullverdig gaming-pc i liten forpakning, til en prislapp på 5000 kroner. Det er revolusjonerende, men likevel er det enkelte ting som mangler.

Nå er den nye generasjonen av spillkonsoller her, og Xbox Series X har virkelig tråkket på gasspedalen når det kommer til tekniske spesifikasjoner.

Xboxen er en kraftplugg av en maskin, hakket mindre enn den store Playstation 5, og med et enkelt og rent design.

God grafikk

Xbox har trukket det lengste strået når det kommer til ren kraft og tekniske spesifikasjoner. Med en en bedre CPU, og den mest imponerende GPU-en som er sett i en konsoll noensinne, er det ingen tvil om at Xboxen kan levere på grafikk-fronten.

Det er faktisk helt vilt at du får den samme ytelsen som en god gaming-pc til denne prisen.

Selv om forskjellen mellom forrige generasjons Xbox One og Xbox X er så markant under stillbilder, synes de helt tydelig når du er i bevegelse og løper rundt. Spiller du for eksempel krevende actionspill som Doom, vil du se en stor forskjell på antall frames, og hvor skarpe detaljene rundt deg er i bevegelse. Det er altså under bevegelse du ser de store forskjellene i grafikk og lyssetting.

Xbox nyter også, som Playstation 5, godt av ray tracing, en ny teknologi som gjør både skygger, lys og refleksjoner mer levende.

Rask og responsiv

Det er ingen tvil om at maskinen har blitt raskere. Det tar i underkant av ti sekunder fra du trykker på Xbox-knappen på kontrollen, til du er ferdig innlogget og klar til å spille et spill, og deretter tar det under 20 sekunder å åpne opp et krevende spill som for eksempel Doom eller Gears. Mindre krevende spill tar kun et par sekunder, som for eksempel Outer Wilds eller Pandemic.

Konsollen har også en funksjon som heter «Quick Play», som går ut på noe av det samme som Playstation 5 sin «Switcher». Det vil si at om du allerede har åpnet et spill, og deretter går inn for å spille et annet spill i mellomtiden, så går det enda raskere å bytte tilbake til de første spillet igjen. Det er rett og slett en raskere måte å bytte mellom spill på.

Hjem-skjermen har også blitt mer integrert med spillene. Om du trykker på Xbox-knappen under et spill vil du automatisk få opp en liten hurtigmeny med valg du kan foreta deg inni spillet, i stedet for å bli sendt tilbake til startmenyen. Også Xbox Game Pass er raskt og effektivt å bla gjennom mens du fremdeles er på hjem-skjermen.

Unntaket er Xbox Store, hvor du er nødt til å hoppe ut av hjem-skjermen og inn i butikken. Loading-tiden er likevel mye raskere enn tidligere, og det tar ikke mer enn tre sekunder å komme inn i butikken.

Billig løsning med håndkontroll

Håndkontrollen imponerer ikke noe særlig, og er nok konsollens svakeste punkt. Den er omtrent en blåkopi av håndkontrollen fra Xbox One, med noen få justeringer. Triggerknappene på toppen av kontrollen har fått en ny tekstur, d-paden er litt forbedret, og det har dukket opp en ny share-knapp i midten av kontrollen.

Bortsett fra disse små endringene er kontrollen akkurat den samme. Det bekreftes også gennom at Xbox One kontrollene faktisk vil være kompatible med den nye konsollen. Det oppleves også litt gammeldags at man må bruke AA-batterier for å lade kontrollen. Om du ønsker et ladbart batteri og en ledning til kontrollen, må dette kjøpes seperat.

Vibrasjonene i kontrollen føles heller ikke oppdatert, og det blir stående som en sterk kontrast til Playstation 5 sin haptiske feedback. Sammenligner du de to kontrollene blir Xbox sine vibrasjoner og feedback som steinalder-teknologi å regne.

Fordelen med håndkontrollen er imidlertid noe de kaller «dynamic latency buttons», som fører til at kommunikasjonen mellom knappene du presser inn og spillmaskinen skal gå raskere enn for eksempel hos Playstation. Forskjellen er såpass liten at dette ikke er noe den gjennomsnittlige gameren vil legge merke til. Men om du spiller spill som Call of Duty på konkurransenivå, kan det være en fordel.

Mangler spill

Xbox mangler nye og eksklusive spill til lanseringen av konsollen. Det er rett og slett ingen spill som eksklusive for denne generasjonen som slippes sammen med konsollen. Til gjengjeld kan de skilte med hele 30 spill som vil være optimalisert for konsollen allerede på lanseringsdagen, og ett av disse er det nye storspillet Assassins Creed Valhalla.

Kjøper man konsollen kan man likevel se frem til flere eksklusive spill i fremtiden. Noen av spillene som har blitt bekreftet er Halo Infinite, Fable, Forza Motorsports 8, State of Decay 3 og Everwilds.

Selv om det mangler noen spill til lanserinsdagen er det også verdt å nevne at konsollen er bakoverkompatibel, og kjøper du tilgang til Xbox Game Pass får du tilgang til godt over 100 spill med en gang du starter maskinen, og selv om ikke spillene nødvendigvis er optimalisert for den nye konsollen, vil du merke en forskjell i fps og prestasjon i favorittspillene du har spilt før.

Dette er en god og kraftig spillmaskin, men på grunn av den billige håndkontrollen, og mangelen på eksklusive spill ender konsollen med karakteren 7,5/10.