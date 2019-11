Anmeldelse av Star Wars Jedi: Fallen Order

Her snakker vi ikke om et lite, lineært spill. Star Wars Jedi: Fallen Order lar oss fritt velge mellom en rekke planeter hvor massive områder står klare for utforskning. Det er spillets største styrke.

Der The Force Awakens satte filmuniverset på rett spor, tar Respawn spilluniverset på riktig vei ved å blande klassisk Star Wars med Uncharted og Dark Souls.

Det er ingen hemmelighet at de seneste Star Wars-spillene ikke har vært av den kvaliteten mange av oss hadde håpet på, og sammenligningene med prequel-trilogien har dukket opp en rekke steder. Heldigvis følger Star Wars Jedi: Fallen Order i samme spor som Star Wars: The Force Awakens, for også her kunne nesten første replikk vært "This will begin to make things right".

For den første genistreken utviklerne i Respawn har gjort er å la oss kontrollere padawanen Cal Kestis. Ved å sette oss i skoene til en ung kar som ikke er fullt utlært og fortsatt har sine usikkerheter rundt Kraften blir det mye lettere å identifisere seg med ham, samtidig som jeg liksom aldri helt vet hvor ting går. Eller, enkelte deler av historien vil du nok se komme siden Star Wars-formelen følges på visse punkter, men med fascinerende figurer, planeter som oser av detaljer, universets velkjente blanding av humor og drama, samt noen overraskende nyvinninger slapp spillet aldri taket i meg før rulleteksten gikk over skjermen flere titalls timer senere.

Her snakker vi nemlig ikke om et lite, lineært spill. Star Wars Jedi: Fallen Order lar oss fritt velge mellom en rekke planeter hvor massive områder står klare for utforskning. Akkurat her finner vi det som nok er spillets største styrke også; designet av omgivelsene. Hver minste lille krok oser ikke bare av stjernekrigenes arkitektur og generelle atmosfære. De pirrer også stadig vekk nysgjerrighetssansen min, og vekker eventyreren i meg. Jeg kunne bare gått gjennom den gigantiske døren der borte for å møte Saw Gerrera, men hva er det som venter bak den vesle siden døren der? Kanskje er det en av de utallige gjenstandene som vil gi meg en kort tekst som gradvis gir et klarere bilde av hva som har skjedd der før jeg kom. Eller så kan det være deler til lyssabelen min, en miniboss eller en artig referanse.

Ikke at disse godsakene kommer gratis. Man må jo jobbe for maten, og her skjer dette i form av puzzle-lignende plattforming eller kampsekvenser. Begge disse aspektene oser av kvalitet. Siden verdenene er det som mange liker å kalle metroidvania-baserte vil du etter hvert få egenskaper som stadig vil la deg finne og komme til nye steder. Etter hvert som du tilegner deg egenskaper som Force Push, Force Pull og litt spesielt utstyr får du muligheten til å bruke disse på noen kreative og intuitive måter for å komme deg til nye områder som du kan banne på at mange ikke vil legge merke til engang. Disse små sideveiene finnes både vertikalt og horisontalt, og er akkurat såpass skjult at man føler seg litt kry når de åpnes. Siden det som regel i tillegg venter en belønning i form av et helt nytt område, en snarvei til en annen plass, et samleobjekt eller en oppgradering bak får jeg nesten endorfinoverdose hver gang jeg finner noe slikt.

Nå skal jeg uansett ikke ta all æren for dette, for vi kommer ikke unna å nevne følgesvennen min, droiden BD-1. Den vesle tassen spiller ikke bare en viktig rolle i historien, men også gameplayet. Droiden prosjekterer det meget oversiktelige kartet, gir noen lyder fra seg om noe interessant er i nærheten, får egenskaper som kan brukes i både kamper og utforskning, gir meg hint om jeg strever med en gåte og generelt holder humøret oppe gjennom historien med fiffige "samtaler" i klassisk R2-D2-stil.

Alt er uansett ikke spøk. Et av de største samtaleemnene før lansering var selvsagt kampsystemet. Alle har jo drømt om å svinge en lyssabel og ha disse superkreftene en eller annen gang, så å leve opp til disse er meget viktig i et slikt spill. Derfor er det enda godt at varene i stor grad leveres. Hver sving og hvert treff med lyssabelen føles utrolig bra, å kontre et slag fra en utfordrende fiende slik at jeg kan gjøre et sterkt og kult motangrep blir aldri kjedelig og det å bruke Force-kreftene på ulike måter kan ikke bli feil. Selv med en såpass høy utfordring på enkelte vanskelighetsgrader får kreativiteten utfolde seg. Med en drøss av ulike fiendetyper på hver planet vil utfordringen alltid være der, noe som gjør hver seier utrolig givende. Jeg slår mot stormtrooperen som akkurat klarer å blokkere med den lille delen av utholdenhetsmåleren han har igjen, bruker Force Push til å senke raketten tilbake i trynet på han luringen som prøvde å overraske meg fra høyden, kontrer akkurat angrepet fra den gigantiske edderkoppen som ville bli med på moroa, spinner meg akrobatisk over ryggen til den gjenværende stormtrooperen idet jeg stikker sabelen gjennom han, trekker til meg edderkoppen med Force Pull og møter trynet dens med tuppen av "våpenet fra et sivilisert tid". Pusten trekkes. Gjorde jeg akkurat det der? Ikke var det en søndagstur heller.

I motsetning til de fleste andre figurer i Star Wars-spill er ikke Cal Kestis udødelig. Til og med stormtroopere har null problem med å blokkere eller unngå svingene mine med lyssabelen min, samtidig som at det ikke skal veldig mange skudd eller slag til før jeg faller om. Da kommer sammenligningene med Dark Souls inn i bildet. Når du dør vil du miste all erfaringspoengene du har tjent på vei til et nytt ferdighetspoeng. Heldigvis får du muligheten til å vinne dem tilbake ved å skade den samme fienden. Så snart du skader morderen din vil både erfaringspoengene, helsen og Force-måleren din fylles opp igjen, noe som kan brukes taktisk om det for eksempel er en stor gruppe fiender som må bekjempes.

Mange frykter en slik gameplaysyklus, men i de beste spillene i klassen er det nesten alltid min egen skyld når jeg dør. Kanskje jeg ikke blokkerte på riktig tidspunkt, glemte at Force-måleren var tom siden jeg ikke at skadet noen etter å ha brukt den opp, brukte ikke en helsesprøyte eller bare ikke leste fienden godt nok. Både kontrollene og mulighetene man har er såpass gode at man til tider føler seg som Darth Vader i glansdagene, mens fiendene er akkurat så utfordrende at man lett kan gjøres om til Jar-Jar Binks etter et sekunds uoppmerksomhet. Jedier er faktisk ikke uovervinnelige, og det er så deilig å kjenne det selv.

Når det er sagt er det enkelte ting som gjør det slitsomt å være Jedi-ordenens redningsmann. Den mest grunnleggende mangelen er at jeg har sett og spilt det aller meste andre steder. Er du ute etter unikt gameplay bør du kanskje se andre steder, for man kan fort bli lei av de utallige gangene man sklir ned skråninger som i Super Mario 64, klatrer opp vegger som i Tomb Raider eller Uncharted og lukter når fiender vil komme rundt hjørnet lang vei. Sistnevnte skal et til tider litt spillaktig design ta på seg skylden for. Hvorfor i alle dager kunne jeg åpne den døren til venstre, men ikke den til høyre? Hvordan havnet det treet i en perfekt posisjon slik at jeg komme opp til kanten der?

Slikt er bare småtteri i forhold til det største problemet; teknikken. Selv etter tre oppdatering denne uken stuper bildeoppdatering med jevne mellomrom, noe som ikke er greit når kampene er såpass utfordrende og fokusert på timing. Når i tillegg Unreal Engine viser sine klassiske svakheter med dryge lastetider, detaljer som plutselig dukker opp og figurer som plutselig har halve kroppen i et tre eller under bakken ødelegges mye av opplevelsen. En ny oppdatering skal være klar før tirsdag, så jeg håper virkelig dere får en bedre opplevelse enn meg på dette området.

For om dette sitter har dere et knallbra Star Wars-eventyr i vente. Star Wars Jedi:Fallen Order oppfyller Jedi-drømmen med en spennende historie, underholdende figurer, glimrende kampsystem og nysgjerrighetspirrende utforskning pakket inn i en grafikk og lyd som nærmest kunne vært fra George Lucas og John Williams selv. Nå blir noe av moroa ødelagt av tekniske problemer, mangel på noe unikt man ikke har sett før og at det føles litt for spillaktig til tider, men det er langt fra nok til at dette ikke vil havne på mange "Årets Spill"-lister.

