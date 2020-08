Anmeldelse: Batkakollen - Live at Victoria

Når man først kaster seg ut i et bulgarskklingende improvisasjonlandskap, så skader det på ingen måte å alliere seg med to av Farmers Market-gutta. Trekkspiller Bjørn-Petter Tøsse har gjort et klokt valg. Flere kloke valg faktisk.

Har jeg skjønt det riktig så er «Live at Victoria» masterkonserten til Bjørn-Petter Tøsse (26) ved Norges Musikkhøgskole. Tøsse, som kommer fra Hustadvika som det heter nå, er altså sambygding med/av Ola Kvernberg og det tar han ikke mange runder i cd-spilleren for å fortelle oss at bygda ikke langt fra Molde har frembragt nok et stort talent.

Jeg aner ikke, men har en klar mistanke om at det fundamentet Stian Carstensen og vennene hans la ned i Farmers Market har vært en solid inspirasjonskilde for Tøsse. Sjølsagt er det vanskelig, nærmest umulig faktisk, å «matche» det Farmers Market bragte til torgs fra 90-tallet og fram til i dag, men Tøsse og Batkakollen gjør uansett en strålende innsats med denne eksamenen.

De åtte låtene, som varer i rundt 45 minutter, viser oss en komponist i Tøsse som har skjønt det bulgarske tonespråket på et flott vis. Når han så tilsetter fine doser med både rock, jazz og nordiske toneganger, så har det blitt en miks han kan være stolt av.

Med seg til å gi disse låtene liv har Tøsse invitert gitaristen Daniel Deltchev og Farmers-gutta Finn Guttormsen (elbass) og Jarle Vespestad på en tromme som kalles tapan. De to sistnevnte har jo dette uttrykket i genene sine nesten og Deltchev er søren meg der han også.

Bjørn-Petter Tøsse er en trekkspiller som gjør sitt ytterste for å gi den utskjelte flenga et nytt og bedre omdømme. Som Stian Carstensen så gjør han en solid og veldig empatisk jobb og ingen skal høre meg si et stygt ord trekkspill igjen - trur eg. I løpet av ei lita uke nå har jeg omtalt tre trekkspillere, franskmennene Jean-Louis Matinier og Vincent Peirani og nå Bjørn-Petter Tøsse, og alle tre er med på å løfte trekkspillet til både gamle og av og til nye høyder.

