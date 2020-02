Anmeldelse: Benedicte Maurseth - Benedicte Maurseth - Hildegun Riise - Benedicte Maurseth - Stein Urheim - Blått svev

Hardingfelespilleren Benedicte Maurseth gir oss to flotte eksempler på styrken og skjønnheten i uttrykket sitt. Folkemusikk er utgangspunktet - fantastisk og sjangerfri musikk er resultatet.

Benedicte Maurseth (37) fra Eidfjord i Hardanger har studert folkemusikk og hardingfele siden hun var liten. Hun har gitt oss flere eksempler på sitt vidunderlige spill tidligere også, blant annet på ECM-utgivelsen «Over Tones» som hun ga ut sammen med Åsne Valland Nordli i 2014.

På soloutgivelsen «Benedicte Maurseth» får vi møte en musikant med et høyst personlig forhold til både instrumentet sitt og til musikken. Flesteparten av låtene er henta fra den store folkemusikkskatten fra hennes nærområde, Hardanger og Voss, og noe har hun skrevet eller improvisert fram sjøl.

Og der ligger også mye av mesterskapet til Maurseth: Hun er en musiker med et sterkt og inderlig forhold til tradisjonen hun står på skuldrene til, men samtidig tar hun seg herlige friheter som forteller oss hvilket slektskap hun kjenner på i forhold til improvisasjonsuttrykket.

Dette møtet med Benedicte Maurseth har blitt både sterkt, vakkert og inderlig - også som kveder ved noen anledninger. Jeg krever ikke så mye mer av et musikalsk møte jeg.

Stein Urheim og Benedicte Maurseth omkranser Hildegun Riise på alle slags vis.

I fjor runda dikterhøvdingen Jon Fosse 60 år. I den forbindelse ville skuespilleren Hildegun Riise, fra Strandebarm i Hardanger, hylle Fosse. Hun valgte ut 29 av sine favorittdikt og Benedicte Maurseth og gitaristen og komponisten Stein Urheim fra Bergen, ble bedt om å skrive musikk som skulle følge Riises tolkninger.

Verken for Maurseth eller Urheim var det første gang de jobba med Fosses univers og det er åpenbart at de har et nært forhold til lyrikken.

Riise leser og tolker disse tekstene som kun et menneske fra Fosses nærområde kan gjøre det. Når så Maurseth og Urheim har funnet fram til kjernen i det Fosse har skapt. Han skriver mye om fjorden, døden og kjærligheten og Maurseth og Urheim, både aleine og sammen, løfter tekstene på sitt forsiktige og lyttende vis.

«Blått svev», som er fulgt av ei fin bok med alle diktene mellom to permer, har både blitt en flott hyllest til Jon Fosse og nok en bekreftelse på hvilken fantastisk musiker Benedicte Maurseth er. Stein Urheim også - for all del.

Benedicte Maurseth Benedicte Maurseth Heilo/Musikkoperatørene