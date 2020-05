Anmeldelse: Benny Carter Quartet - Summer Serenade, Archie Shepp + The New York Contemporary Five - Vol. 2, Sonny Terry - Wizard of the Harmonica, Teddy Wilson Trio - Revisiting the Goodman Years

Heldigvis er det fortsatt noen som tar vare på kulturarva. Danske Storyville Records hører avgjort med i den kategorien og her om dagen dukka fire remastra vinyler opp i postkassa. Benny Carter, Archie Shepp, Sonny Terry og Teddy Wilson - alle i storform.

Strømmen av amerikanske jazz- og bluesmusikanter som nesten har gjort Danmark til sitt andre hjemland, var bortimot uendelig fra slutten av 50-tallet og noen tiår fremover. De trivdes i hos danene og vice versa - åpenbart. Det førte til mye samarbeid mellom de tilreisende og de hjemmehørende som raskt etablerte seg på et meget høyt nivå.

Plateinnspillinger blei det også en hel del av, men for de fleste er det nok musikk som i stor grad har gått i glemmeboka nå. Derfor er det intet mindre enn storveis at Storyville Records har dukka ned i skatten og remastra noe av den slik at et nytt publikum også kan få gleden av den tidløse musikken.

Først ut er en av jazzens aller største multiinstrumentalister, Benny Carter (1907-2003). Sjøl om han beherska de fleste blåseinstrumentene så var det altsaksofonen som lå hans hjerte nærmest. Her spiller han kun alt i et opptak fra København i 1980 og sammen med seg har han to landsmenn som slo seg ned i Danmark uten å vende tilbake til gamlelandet, pianisten Kenny Drew og trommeslageren Ed Thigpen, samt bassisten Jesper Lundgård.

Seks låter, blant andre Carters udødelige «When Lights Are Low» og tittellåta, blir tolka på uforliknelig vis og hvis noen lurer på hva det å swinge er for noe, så er det bare å sjekke ut dette møtet med Carter. Som en ekstra liten bonus dukker også skivas produsent, Richard Boone, opp som vokalist på en annen Carter-klassiker, «All that Jazz».

Archie Shepp tok med seg et av jazzens grensesprengende band til Skandinavia.

Danskene var åpne for uttrykk langt bortenfor swing/bebop-skolen også. Det førte blant annet til at tenorsaksofonisten Archie Shepp (82) blei invitert til et ganske langt opphold på Jazzhus Montmartre med sitt nyskapende The New York Contemporary Five høsten 1963.

Med i kvintetten var sjølveste Don Cherry på kornett, Don Moore på bass, J.C. Moses på trommer og danskenes egen John Tchicai på altsaksofon. Vi får være med på ei liveinnspilling den 15. november der publikum blei servert musikk av Monk, Ornette Coleman og Bill Dixon samt et par låter av av Cherry og Tchicai.

Det låt garantert tøft og tildels grensesprengende den gangen og det låter fortsatt både tøft og hipt den dag i dag.

Bluesgiganten Sonny Terry besøkte også Danmark.

Bluesmusikanter var også hjertelig velkomne både i Danmark og hos Storyville. Munnspilleren og vokalisten Sonny Terry (19911-86) var en av de aller største og på denne innspillinga fra 1971 bekrefter han det.

Stort sett er han aleine, og det holder lenge det, men hans svirebror Brownie McGhee på gitar dukker også opp på noen låtene. Det gjør også de innfødte Leif Johansson på vaskebrett og Svend Erik Nørregård på trommer. Aleine eller med følge er det en utadvendt og livsbejande Sonny Terry i storform som viser seg fram.

Teddy Wilson var utvilsomt en av pianojazzens aller største.

Den siste perla i dette slippet står swingpianisten over aller alle swingpianister, Teddy Wilson (1912-1986) for. Seks år før han la ned pianolokket for aller siste gang tok han turen til København for å spille med Lundgård og Thigpen som også kompa Benny Carter det samme året.

Wilson slo gjennom med Benny Goodman i 1935 og det er musikk fra den legendariske epoken, «S´Wonderful», «Sheik of Aaraby», «Rose Room», «Sweet Lorraine» og «Whispering» blant andre, som blir tolka så det gnistrer av dem.

Du verden som det fortsatt swingte av Wilson og reisefølget hans er med på hans aller minste vink.

Storyville Records skal ha all mulig slags ære for at de har remastra denne skatten - vi venter allerede på neste porsjon.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Benny Carter Quartet Summer Serenade Storyville Records/MusikkLosen

Archie Shepp + The New York Contemporary Five Vol. 2 Storyville Records/MusikkLosen

Sonny Terry Wizard of the Harmonica Storyville Records/MusikkLosen