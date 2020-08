Anmeldelse: Bertil Palmar Johansen - To gode venner/Two Good Friends

Komponisten Bertil Palmar Johansen har gjort og gjør en viktig jobb: han skriver musikk som kan få den oppvoksende slekt til å velge den «rette» vei. Her kommer det 40 gode bevis på det.

Det har seg slik at jeg er svært privilegert - i alle fall når det gjelder tilgangen på musikk. Postmannnen dukker opp - nå cirka annen hver dag - med ny musikk også langt utenfor de sjangrene jeg befatter meg med i utgangspunktet. Det betyr at nysgjerrigheten blir pirra mang en gang i forbindelse med musikk jeg ellers ikke ville ha stifta bekjentskap med. Bertil Palmar Johansen (66) og hans «To gode venner/Two Good Friends» hører så avgjort hjemme i den kategorien.

Johansen, som opprinnelig er fiolinist, har komponert vel 150 verk med et spenn fra musikk for barn og unge via kammermusikk og orkesterverk til opera og ballett. Han har også komponert årets åpningskonsert til Olavsfest i Trondheim - ei forestilling med solister, kor, dansere og orkester.

Noe forteller meg at Johansen uansett synes det er ekstra stas å skape musikk for barn og unge. Han sier sjøl at unge musikere trenger et alternativ til Vivaldi og Beatles. Her gir han dem det og disse 40 melodiene, noen i to versjoner, gir unge håpefulle mye spennende å ta tak i.

Melodiene har han skrevet gjennom flere tiår og blir her framført enten som solostykker eller duetter i ymse konstellasjoner. Sjangermessig hører det meste hjemme i den klassiske gata, men Johansen unndrar seg ikke for å introdusere både blues og boogie-woogie.

Til å servere alle disse musikalske smårettene, de varer fra under et minutt til knappe fire minutter, har Johansen alliert seg med en kremgjeng med klassiske musikanter. Cellisten Øyvind Gimse, pianisten Mona Spigseth, gitarist Jarl Strømdal og fiolinist Marianne Thorsen sørger for å gi Johansens musikk liv som garantert vil inspirere barn og unge til å prøve seg - og oss noe mer tilårskomne til å hygge seg.

