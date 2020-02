Anmeldelse: Bill Frisell - Mary Halvorson - Victoria nasjonal Jazzscene, Oslo

Gitaristene Bill Frisell og Mary Halvorson har vært og er to av jazzens aller viktigste retningsgivere de siste tiåra. Det bekrefta de på alle slags vis i sin nydelige hyllest av Johnny Smith - en gitarstorhet godt tilbake på det forrige århundret.

Bill Frisell (68) har vært en stilskaper helt siden vi møtte han sammen med Arild Andersen i forbindelse med «A Molde Concert» i 1981. Mary Halvorson (39) har på mange slags vis vært en forlenger av Frisells univers og har i løpet de siste par tiåra åpna stadig nye dører med sitt unike gitarspill og helt spesielle tilnærming til det å skape musikk.

Det å få oppleve de to sammen for første gang i en hyllest av den nesten glemte Johnny Smith (1922-2013), var det derfor store forventninger til - og alle blei innfridd.

Med Frisell på elektrisk og Halvorson på akustisk gitar, ikke minst sistnevnte med nennsom bruk av effekter, blei vi tatt med på ei cirka 80 minutters reise i Smiths melodiske univers.

Det er et voldsom spenn i Johnny Smiths skattekiste. Først blei vi servert tittelsporet fra duoens skive fra 2018, Claude Debussys «The Maid with the Flaxen Hair» - «Piken med linhåret» på norsk -, deretter kanskje Smiths største hit, «Moonlight in Vermont», tradlåta «Shenandoah», «The Nearness of You», «Misty», «Walk Don´t Run» - en kjempehit for The Ventures - og «Lullaby of Birdland» i en tilnærma Bach-tolkning.

På sitt stille, forsiktige vis tolka Frisell, som var elev av Smith på 70-tallet, og Halvorson denne skatten på et unikt og inderlig vis. Det finnes altså ikke to gitarister, på Tellus i alle fall, som låter noe i nærheten av de to. Av og til minner de om svaler som synger og av og til er vi i et slags country/americana-landskap med hjelp av den originale og fintfølende effektbruken. «Misty» med bottleneck blir vel neppe spilt hver dag for eksempel.

Bill Frisell og Mary Halvorson la ikke akkurat opp til noe stort sceneshow. Det trengtes da heller ikke. Musikken og hyllesten av Johnny Smith holdt til en stor opplevelse i seg sjøl.

Bill Frisell - Mary Halvorson

Victoria Nasjonal Jazzscene, Oslo - 15-2-20

Ca. 150