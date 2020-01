Anmeldelse: Billy Pod - «Drums to Heal Society»

Den greske trommeslageren og bandlederen Billy Pod debuterer på et vis som gjør at ørene åpnes raskt og nysgjerrigheten pirres umiddelbart.

Blant de mange tingene jeg kan relativt lite om, er gresk jazz om ikke i en særklasse så i en framskutt posisjon. Jeg kjenner til pianisten Vassilis Tsabropoulos, som Arild Andersen har jobba mye sammen med på ECM-skiver, og pianisten/komponisten Eleni Karaindrou som Jan Garbarek har jobba med. Der tror jeg også min kunnskap om gresk jazz stopper, men nå kan altså nye dører åpne seg.

Billy Pod, som også reagerer hvis man tiltaler han som Vassilis Podaras, er en 31 år gammel trommeslager, komponist og arrangør som heldigvis har kommet over bloggen min, Tor de Jazz. Det førte til at han tok kontakt og lurte på om jeg ville høre på musikken hans. Jeg var sjølsagt lett å be og etter noe som jeg vil tro var et prikkfritt samarbeid mellom det greske og norske postvesenet, så dukka «Drums to Heal Society» opp i postkassa.

Etter en løs og åpen trommeåpning som antyda musikk i ei frijazzretning, blei det raskt noe ganske annet. Billy Pod viser seg raskt som både en heftig trommeslager i ganske så straighte, men utfordrende låter både rytmisk og melodisk. Sammen med et utmerka band bestående av ukjente størrelser for meg på gitar, tangenter, elektronikk og bass, blir vi invitert i landskap som ofte kan minne om Pat Metheny - gitarist Michalis Tsiftsis har jeg mistenkt for å ha brukt en time eller to sammen med Methenys musikk - og som den oppvakte da vil skjønne så befinner vi oss på steder det er lett å trives på.

I tillegg får vi også en nydelig ballade, «Limit to Your Love», med den canadisk/greske vokalisten Katerine Duska som i løpet av sekunder viser seg å være ei uhyre personlig stemme. Duska representerte Hellas i MGP for et par år siden, men at hun har kvaliteter langt forbi det fesjået er det ingen tvil om. Et par andre smakebiter på hva allsidige Billy Pod fascineres av, dukker også opp.

Til sammen har det ført til en flott innføring i en spennende musikalsk verden som jeg vil tro de aller færreste av oss ante noe om. Det anbefales på alle slags vis å sjekke ut Billy Pod.

