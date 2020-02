Anmeldelse: Bjørn Marius Hegge - Ideas

Storsvømmer, Spellemannvinner, bassist, komponist og bandleder Bjørn Marius Hegge er en ung mann som får ting til å skje. Sammen med denne norsk-tyske «supergruppa» har det skjedd igjen.

Etter at han ikke kom inn på jazzlinja i Trondheim som gitarist, så skifta Bjørn Marius Hegge (32) like godt instrument. Han tok for seg den store fela, kom inn på jazzlinja på neste forsøk og siden har pila bare pekt en vei. Med sin debut som bandleder vant han like godt Spellemannprisen i 2017 med »Vi är ledsna men du får inte lengre vara barn» - både årets skive og årets tittel spør du meg!

Stjørdalens store bass-sønn har sikkert også satt en hel del nye svømmerekorder siden den gang - uansett har han tatt mange nye spennende steg som musiker og ikke minst som bandleder.

Her har han samla noe av det beste i den modernistiske, men samtidig tidvis melodiøse avant-garde gata i Norge og Tyskland. Tyske Axel Dörner på trompet og Rudi Mahall på bassklarinett, svært så norske, men Berlin-bosatte Håvard Wiik på piano og en av Tolgas aller beste trommeslagere gjennom alle tider, Hans Hulbækmo.

De har blitt invitert til å tilføre Hegges små temaer eller ideer, ikke ferdige komposisjoner i tradisjonell forstand, det de har av unike ideer og innfallsvinkler. Det er ikke overraskende spennende og originale tanker og de fem snakker sammen på et elevert plan. Det er lekent, utfordrende, uten sikkerhetsnett og musikken tar oss med til steder vi sjelden har besøkt tidligere.

Jeg er usikker på om dette er et band som eksisterer utenfor denne studioinnspillinga. Det jeg er sikker på er at det kommer til å låte helt annerledes neste gang de eller vi eventuelt møtes. Saker!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.