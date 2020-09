Anmeldelse: Bounce Alarm - «Bouncing Through Some Banging Tunes»

Det kommer stadig nye bekreftelser fra jazzlinja i Trondheim om hvilket høyt nivå det er på studentene ved Nidelvens bredd. Bounce Aalrm føyer seg elegant inn i den rekka.

Med tre blås og et «vanlig» komp inviterer Bounce Alarm oss inn i et ganske så tradisjonelt, men likevel sprudlende univers der det er et krav at det må swinge. Svenske Christian Cuadra på altsaksofon, Sturla Hauge Nilsen, som mange vil kjenne igjen fra Ytre Suløen, på trompet, Rino Sivathas på trommer, Morten Berger Stai på bass, Ingrid Øygard Steinkopf på piano og fløyte og Elisabeth Lid Trøen på tenorsaksofon, utgjør dette livsbejaende kollektivet.

Det er åpenbart at de seks stortrives i landskapet som har sine fundament i ni av de ti låtene signert Øygard Steinkopf og Lid Trøen, den siste er ført i pennen av Hauge Nilsen, og der det kollektive trøkket og riffene som underbygger solistene, spiller ei veldig viktig rolle.

Det flyttes ikke musikalske merkesteiner med debutalbumet til Bounce Alarm. Det blir «kun» skapt en masse feelgoodmusikk, med enkelte frie elementer innbakt også, men i all hovedsak skal det Swinge med stor S her og det sørger de seks unge og sjølsagt høykompetente musikantene for at det gjør fra start til mål.

Noe, ikke så reint lite faktisk, forteller meg at Bounce Alarm er et heftig liveband som egner seg utmerket på enhver jazzklubb hvor det enn måtte være. Nå til dags er ikke det så lett å få opplevd, men akkurat derfor anbefales «Bouncing Through Some Banging Tunes» ekstra. Dette er nemlig musikk egna til å bedre sinnets helse.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.