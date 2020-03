Anmeldelse: Cæcilie Norby - Portraying

Cæcilie Norby har i løpet av noen tiår vokst til å bli Danmarks vokaldronning. Gjennom denne spesielle Best of-samlinga forteller hun oss hvorfor.

Cæcilie Norby (55) er datter av en kjent operasangerinne og slo gjennom som pop/rock/funk/soul-vokalist i bandet OneTwo. Senere har hun vist oss at sjangergrenser er til for å brytes - hun er like bra og personlig uansett hvilken dør hun går gjennom.

Her hjemme kjenner vi henne i stor grad som jazzsangerinne og hos oss fjellaber slo hun gjennom på det legendariske selskapet Blue Note. Hun forsetter å vise oss hvilken eminent jazzsangerinne hun er i diverse konstellasjoner og seinest med det all-europeiske kollektivet Sisters in Jazz.

Som sagt så er Norby så mye og et tverrsnitt av det viser hun og hennes tyske plateselskap ACT frem på «Portraying». Ti av de 16 låtene har vært å høre på diverse utgivelser de seineste åra, mens de resterende er «debutanter».

De «nye» låtene er David Bowies «Andy Warhol», Bob Dylans «Life Is Hard», Dolly Partons «Jolene», to låter fra danskenes svar på «Hver gang vi møtes» - «Toppen af Poppen» og Neil Youngs «Sugar Mountain».

Både disse seks versjonene samt det materialet vi kjenner fra før, som «Easy Money», «Bei Mir Bist Du Schön», «Have You Ever Seen the Rain» og og den urvakre duoversjonen av «Hallelujah» med Norbys sjelevenn Lars Danielsson på cello - Cohen ville garantert smilt det helt spesielle smilet sitt og løfta på hatten.

Norby viser også hvilken kvalitetsbevisst musiker hun er på alle slags vis. Når hun på noen av spora har med seg ikonet Jon Christensen, Marius Neset, Jens Christian Bugge Wesseltoft og Hildegunn Øiseth - fjellaber fra øverste hylle, så sier det det meste om hvor vi befinner oss på stigen.

Her møter vi Cæcilie Norby i et tverrsnitt av hva og hvem hun er og det er ikke reint lite. Et sterkt og flott selvportrett - intet mindre.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.