Anmeldelse: Carla Bley - Andy Sheppard - Steve Swallow - Life Goes On

Dagen etter at maestro Jon Christensen gikk bort, står nok en ECM-veteran på kjøreplana. Carla Bley, sammen med Andy Sheppard og Steve Swallow, har for sikkerhets skyld kalt plata «Life Goes On».

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I likhet med Jon Christensen så er også komponisten, bandlederen og pianisten Carla Bley (81) et ikon og en legende. Helt siden begynnelsen av 60-tallet har hun vært en viktig retningsgiver i den moderne jazzen - ikke minst som komponist og bandleder. Vi hare støtt på Bley i en rekke forskjellige konstellasjoner opp gjennom åra: alt fra storbandliknende Liberation Music Orchestra som hun leda sammen med Charlie Haden til trioen som hun har leda siden begynnelsen av 90-tallet med den engelske tenor- og sopransaksofonisten Andy Sheppard og hennes partner på alle vis, elbassisten Steve Swallow. Både av musikalske, men også økonomiske årsaker så har Bley prioritert trioen i stadig større grad. På ett vis så er det jo leit at vi ikke får høre mer av hennes unike klo som komponist og arrangør for store ensembler, men vi får det heldigvis igjen i triosammenheng da. »Life Goes On» er trioens tredje tilstandsrapport og nok en gang har Bley skrevet all musikken. «Trios» kom i 2013 og «Andando el Tiempo» tre år seinere. Nok en gang er det Bleys umiskjennelige låtskrivermesterkap som står i fokus - ikke minst hennes ironiske Trump-hilsen, «Beautiful Telephones», inspirert av et Trump-sitat, der både «The Star-Spangled Banner» og «Yankee Doodle» blir nevnt. Musikken her består av tre suiter der de tre fører eleverte samtaler basert på hundrevis av konserter og timer sammen. Bley er på ingen måte noen fantastisk pianist i mine ører, men hennes lett naive og ofte humoristiske uttrykk fascinerer meg uansett. Sheppard og Swallow kler Bley og hennes musikk perfekt som alltid og at man kan være så oppegående og kreativ som Bley er i en alder av vel 80 er intet mindre enn imponerende. Livet går altså videre sjøl om det oppleves tungt noen ganger. Carla Bley, Andy Sheppard og Steve Swallow hjelper oss med det. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Carla Bley Andy Sheppard Steve Swallow Life Goes On ECM/Naxos Norway