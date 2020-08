Anmeldelse: Carsten Meinert - Musictrain - Revisited - The Remix & More 50th Anniversary Edition

Både saksofonisten Carsten Meinert og hans innspilling fra fra 1969, «Musictrain», i ny tapning, er skatter for både danske lyttere og for mange andre.

Jeg bryter ydmykt sammen og tilstår at tenorsaksofonisten, komponisten og bandlederen Carsten Meinert (75) er et nytt bekjentskap for meg. Det viser seg at han har vært ei viktig stemme i moderne dansk jazz i over 50 år, så man kan vel trygt si at det var på høy tid at våre veier krysset hverandre.

Den opprinnelige innspillinga, med røtter i alt fra tidlig jazzrock, fri musikk, spanske toneganger og sikkert mye annet - den er jo spilt inn i 1969 med både Woodstock og Bitches Brew som bakteppe, er av typen som på hjemmebane har blitt et skikkelig samleobjekt. Den blei i sin tid solgt i mellom 3- og 500 eksemplarer og ganske så raskt etter utgivelsen brant mastertapene opp.

Mange år seinere dukka en tape med alternative opptak opp og det er en blanding av disse og noen fra den opprinnelige innspillinga som nå er samla her og som er remixa slik at det låter så autentisk som mulig. Arrangementene til Ole Matthiessen er heftige, det store bandet med fem blås - blant andre Erling Kroner på trombone, tøft komp med Pierre Dørge på gitar og trommeslagere som Conny Sjökvist og Ole Streenberg, sørger for at musikken fra 1969 så definitivt har mye å si oss den dag i dag. Tøft, heftig og tidløst er det - et flott tidsbilde.

