Anmeldelse: Cécile McLorin Salvant - «The Window»

Det er lett å slenge ut påstander om den største og den beste, men sjølsagt umulig å bevise. I alle fall når det gjelder jazz. Likevel tar jeg sjansen: Cécile McLorin Salvant vil bli sittende i førersetet når det gjelder kvinnelige vokalister i mange tiår fremover.

Sjøl om Cécile McLorin Salvant bare såvidt har runda 30, så har hun prega vokaljazzen i mange år allerede. Slik er det i stadig større grad og med denne duo-cden, gjort live på sjølvaste Village Vanguard i New York, så bekrefter hun alt som er sagt og skrevet om henne.

Cécile McLorin Salvant og Sullivan Fortner - vi snakker kjemi på svært høyt nivå.

McLorin Salvant har fullstendig oversikt over hele jazzhistoria og med sin fransk/haitiske bakgrunn i tillegg så har hun en solid ballast også fra chanson-kulturen.

Forrige gang jeg «så» henne var i et YouTube-innslag sittende på gulvet på en flyplass. Pianisten hadde funnet et instrument med tangenter ved utgangen til neste fly og McLorin Salvant var ikke vanskelig å be. Sittende på murgulvet skapte hun stor kunst nok en gang og de uvitende flypassasjerene fikk en start på reisa de aldri vil glemme.

Sist jeg så og hørte henne live var med den faste trioen hennes på på Maijazz i Stavanger og på Jazzfest i Trondheim - nok en strålende opptreden på alle slags vis.

Her er det kun McLorin Salvant og det nye pianostjerneskuddet Sullivan Fortner (32) som ønsker velkommen. Som hos sjefen så har Fortner også full oversikt over hele jazzhistoria - noe han benytter til å krydre de vel 70 minuttene vi får være med på så heftig og spennende som vel tenkelig.

McLorin Salvant er både en stor historieforteller som samtidig er utstyrt med en stemmeprakt i klasse med Sarah Vaughan. Hun bruker sitt enorme spenn med en dynamikk som bare noen få behersker.

Her tolker hun blant annet kjente låter som «Somewhere», Stevie Wonders «Visions», «The Sweetest Sounds» og «The Gentleman Is a Dope» av Richard Rogers, brasilianske Dori Caymmis «Obesession», ei låt på fransk får så å avslutte festen med klassikeren «The Peacocks» der også den chilenske tenorsaksofonisten Melissa Aldana er med.

Cécile McLorin Salvant framstår nå som den mest spennende vokalisten i den relativt tradisjonelle gata på kloden og er du seint ute med julepresangen så kan du jo kjøpe en billett til konserten med henne under neste års Moldejazz. Det kommer garantert til å bli en fest!

