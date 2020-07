Anmeldelse: Chango Spasiuk & Per Einar Watle: Hielo Azul Tierra Roja

Per Einar Watle og Chango Spasiuk fronter et skikkelig stjernelag.

Trekkspilleren Chango Spasiuk og gitaristen Per Einar Watle, pluss et stjernelag, sørger for at argentinske og norske stemninger møtes på et Inderlig og flott vis.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Per Einar Watle har fortalt oss både med sin egen trio og sammen med Christiansand String Swing Ensemble hvilken eminent og hardtswingende gitarist han er. På grunn av amors piler har han de seineste åra oppholdt seg mye i Argentina og blitt farga av musikken han har blitt eksponert for der. Watle fikk høre den argentinske stjernetrekkspilleren Chango Spasiuk i forbindelse med Oslo World Music for noen år siden og han tok kontakt og ga han noe av musikken han hadde gitt ut. Seinere tok han kontakt i Argentina og det viste seg at Spasiuk hadde lytta på Watles musikk og absolutt kunne tenke seg et samarbeid. I fjor sommer var det klart for studiomøte i Oslo med et repertoar i all hovedsak skapt av de to, men hver for seg. Med et stjernelag bestående av perkusjonisten Kenneth Ekornes, bassisten og vokalisten Steinar Raknes - også han med argentinske «aner» og gitaristen og perkusjonisten Marcos Villalba samt vokalisten Anne Gravir Klykken på noen spor, har virtuosen Spasiuk og Watle skapt noe som likner mistenkelig på en musikalsk lykkepille. Utgangspunktet på «Hielo Azul Tierra Roja», som betyr blå is rød jord, er argentinske stemninger tufta på folkemusikk, men med store doser improvisasjon og sjølsagt inderlighet involvert. Spesielt Gravir Klykken tilfører også en herlig dose norsk folkemusikk-inspirasjon og som litt ekstra krydder gir Raknes oss en dæsj americana med si egen låt «Folks & People». Spasiuk og Watle har truffet hverandre noe så voldsomt og synes åpenbart det er stas og litt til å skape noe spesielt sammen. Når de så har fått så utmerka tonefølge som her så har dette blitt et strålende og ganske så annerledes vintesbyrd på tvers av verdensdeler og kulturer. Dette er fyrrig, det er herlig og det er inderlig musikk. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Chango Spasiuk & Per Einar Watle Hielo Azul Tierra Roja Reckless Records/Musikkoperatørene

Reklame Her får du tak i munnbind