Anmeldelse: Chucho Valdés - «Jazz Batá 2»

De som har opplevd den cubanske pianisten Chucho Valdés glemmer ikke det så lett. Her møter vi han veldig på hjemmebane.

Da det legendariske cubanske bandet Irakere inntok Kulturhuset under Moldejazz i 1988, virka det som om det var stor fare for at taket skulle løfte seg og veggene skulle falle. Det heftige «storbandet» under ledelse av Chucho Valdés (78) hadde endelig fått anledning til å ta avstikkere fra Fidel Castros regime og du verden for en musikalsk livsbejaenhet de viste oss.

Siden har Valdés fortsatt å imponere i en rekke settinger og her møter vi han i en kvartett med hans egen cubanskbaserte jazz og med amerikanske Regina Carter som gjest på fiolin på et par spor.

Det er ikke hver dag Chick Corea sier ja til å spille med eller mot andre pianister. Da muligheten dukka opp for å gjøre akkurat det sammen med Valdés, så var ikke Corea sein om å takke ja. Det er altså på det nivået vi finner dette cubanske fyrverkeriet av en elfenbensplukker.

Chucho Valdés foran sitt heftige batáband.

Valdés er i besittelse av en enorm teknikk, et voldsomt musikalsk temperament, en rytmisk, melodisk, harmonisk og dynamisk oversikt i ultraklassen og sjølsagt med en kunnskap om alle typer cubansk musikk som får sitt utløp på denne skiva.

Sammen med «sambygdingene» Dreiser Durruthy Bombalé på batás og vokal, Yelsy Heredia på bass og Yaroldy Abreu Robles på perkusjon, og nevnte Carter på fiolin på to av originallåtene til Valdés - han har skrevet og arrangert alt sjøl - har dette blitt en herlig musikalsk utflukt til Cuba med en av både Cubas og resten av verdens mest ekspressive og uttrykksfulle pianister som reiseleder.

