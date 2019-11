Anmeldelse: Daniel Herskedal - «Behind the Wall»

Noe forteller meg at vi ikke er klar over hvilken enorm kapasitet vi har blant oss i Daniel Herskedal. Her tar han et nytt steg og også den «klassiske» komponisten Herskedal forteller oss at han hører hjemme helt der oppe.

Det er et velkjent fenomen at det er vanskelig å oppnå den anerkjennelsen man fortjener på hjemmebane. Nå stemmer ikke det helt i tilfellet Daniel Herskedal (37) - publikum i og rundt Molde har helt siden tida med tradjazzbandet Dixi rundt årtusenskiftet satt stor pris på tubaisten, basstrompetisten, bandlederen og den originale «jazzkomponisten» Herskedal. Men her viser han oss at han er så mye mer og han viser det på et nivå som er skyhøyt.

Internasjonalt gjennombrudd

Med musikken fra platene «Slow Eastbound Train», «The Roc» og «Voyage» har Herskedal tatt oss med på reiser rundt om i verden gjennom sine komposisjoner. Han er en svært bereist herre og spesielt har publikum over store deler av Europa de seineste åra åpna ørene for unike uttrykk. Bare det at sjefen for London Jazz Festival, John Cumming OBE, har skrevet den innsiktsfulle teksten i omslagsheftet, sier sitt om hvilken anseelse Herskedal nyter der ute.

Sør og øst

Musikken de seineste åra har i stor grad henta sin inspirasjon fra reiser på Balkan og i Midt-Østen. Den har blitt spilt med hans eget band, men nå er det altså den klassiske komponisten som viser seg fram for første gang i stor sammenheng. Som Jan Garbarek en gang sa om sin egen nye musikk: den er akkurat som før, men helt forskjellig. Slik er det også med Herskedals musikk tolka av en utmerka kammertrio med Gro Merete Hjertvik på piano, Elin Torp Meland på obo og engelsk horn og Kjell Magne Robak på cello.

Trio Namsos gjør en flott jobb med å tolke «Behind the Wall».

Ramallah, Palestina

Musikken er tilegna folket i byen Ramallah i Palestina og det høres at Herskedal har vært der og henta inspirasjon. Vi snakker om et stolt, men hardt prøvet folk - et folk tydeligvis Herskedal har lært seg å sette pris på. Det er likevel ikke noen politisk plate - det er vakker og sterk musikk skrevet av en komponist som har tatt enda noen steg og som blir framført av musikanter som har skjønt Herskedals intensjoner til fulle.

Potensialet til Daniel Herskedal har det aldri vært noen tvil om. Med dette steget er han i ferd med å etablere seg helt der oppe også som klassisk komponist.