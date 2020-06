Anmeldelse: Daniel Herskedal - Call for Winter

Daniel Herskedal inviterer oss inn til et sted det må være svært godt å være. Han har aldri bydd på seg sjøl på et slikt vis tidligere. Dette er nemlig så tett og nært på ei musikalsk sjel det er mulig å komme.

Daniel Herskedal (38) har tatt stadig nye steg i retning seg sjøl siden vi møtte han for første gang i tradjazzbandet Dixie i Molde for rundt 20 år siden. Med sin tuba, og av og til det sjeldent spilte instrumentet basstrompet, har han trinn for trinn etablert seg på et svært høyt internasjonalt nivå både som instrumentalist, bandleder og komponist. Med «Call for Winter» gir han oss sin sjuende plate og den femte på det svært velrennomerte engelske selskapet Edition Records.

Det at Herskedal tilhører stallen til Edition Records betyr igjen at han får stor internasjonal oppmerksomhet. For sitt forrige visittkort, «Voyage», mottok Røbekk/Strande/Skakketeigens store sønn mellom 60 og 70 anmeldelser på verdensbasis - stort sett svært positive - og at hans versjon av «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)» blei brukt i den Brad Pitt-produserte filmen «The Last Black Man in San Francisco», skader heller ikke. Det sier faktisk en hel del om hvor Herskedal har kommet anno 2020.

Gjennom sine musikalske reiser har Herskedal fortalt oss mye om hva som betyr noe for han. Med denne soloutgivelsen blir vi invitert med helt inn - til kjernen i hvem og hva han er. I motsetning til tradisjonelle studioinnspillinger, stakk denne gangen Herskedal til skogs og fjells og tilbragte vel to uker aleine på Elgstuggu på Elgå i nærheten av svenskegrensa. En del rein og noen reingjetere var hans eneste levende selskap mens komponeringa og innspillinga foregikk.

Gjennom de tolv komposisjonene har Herskedal skapt stemninger, melodier og landskap så sterke, vakre og personlige som vel tenkelig. Herskedal trives utmerket i landskap som har både klassiske impulser, verdensmusikk og jazz i seg og når han så med nennsom hånd har benytta seg av de tekniske mulighetene han har til sin disposisjon for å legge lag på lag av sine instrumenter og andre lydkilder, så har «Call for Winter» blitt noe helt spesielt.

Det har aldri vært noen tvil om Herskedals mesterskap som instrumentalist. Han er og har sin egen stemme, men her i større grad enn noensinne har han skapt høyst personlig musikk som vil bli stående for alltid. Strålende og takk for invitasjonen!

