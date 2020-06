Anmeldelse: Dave Douglas - Dizzy Atmosphere: Dizzy Gillespie at Zero Gravity

Dizzy Gillespie er en av jazzens aller største ikoniske skikkelser. En av dagens ledende trompetere, Dave Douglas, hyller han på et veldig flott vis.

Dave Douglas (57) har i tillegg til svært mye annet hylla en rekke store jazzskikkelser opp gjennom sin karriere. Wayne Shorter, Mary Lou Williams, Jimmy Giuffre, Carla Bley og Booker Little er noen av dem og endelig, sier han sjøl, tok han mot til seg og satte seg fore å løfte frem igjen Dizzy Gillespie også.

Respekten for Gillespie, både som trompeter, komponist, humorist og bandleder, har vært så stor at det tok sin tid før Douglas mente han var klar. I 2018 fikk han imidlertid muligheten til å sette sammen et konsertprogram til ære for en av sine store helter og dermed begynte snøballen å rulle.

Det førte til at Douglas plukka frem et par Gillespie-låter og skrev friske arrangement til dem, men i all hovedsak skrev han ny musikk i Dizzys ånd og samla sammen et kremband til konserten.

Det skulle egentlig ende der, men både det musikalske resultatet og responsen var så bra at Douglas etter hvert skjønte at det «måtte» bli plate av det også. Det var så avgjort en korrekt avgjørelse.

Mange av de involverte fra konserten for to år siden var forhindra fra å være med på innspillinga gjort i september i fjor, men trommeslager i ultraklassen Joey Baron var nok en gang på plass. De nye på plass er den framifrå, men for meg totalt ukjente unge trompeteren Dave Adewumi, den glitrende cubanske pianisten Fabian Almazan, som skinner spesielt på Dizzys klassiker «Manteca», den unge bassisten Carmen Rothwell og gitaristen Matt Stevens.

Dizzy er representert med ei låt til, den sjeldent spilte «Pickin´ the Cabbage» fra hans tid i Cab Calloway Orchestra. Eller er alt Douglas-materiale med både retning vår tid samtidig som det er flotte spor til både «Con Alma» og «Swing Low, Sweet Cadillac».

Både som komponist, bandleder og trompeter er Dave Douglas en av de aller mest spennende på det amerikanske kontinentet anno 2020. Her gir han oss nok et herlig eksempel på det.

PS Dizzy Gillespie meldte seg som presidentkandidat i 1964.