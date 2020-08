Anmeldelse: Dørsdal/Sæter/Løwe - Sumi-E

Trioen Dørsdal/Sæter/Løwe sin vinyl-debut, «Sumi-E», har blitt liggende på vent alt for lenge. Nå har den endelig kommet opp til overflata.

Underskogen i norsk jazz er stor og frodig. Toppene, mange av dem med internasjonalt kaliber, kjenner vi alle godt til og er stolte av. Når vi dukker litt ned i det som finnes rundt omkring i diverse landskap, og gjerne utenfor de stor byene, så viser det seg raskt at det er mye spennende og originalt også der. Når det finnes topper, så finnes det også mye inspirasjon og «Sumi-E» er et flott eksempel på det.

Trompeteren Eirik Dørsdal (36) fra Risør, som også trakterer noen som heter Shruti-orgel, trommeslageren Gunnar Sæter (37) fra Ørsta og pianisten Andreas S. Løwe (36) fra Hedrum ved Larvik, som også styrer med effekter og annen bearbeiding, har spilt sammen lenge og har jobba fram et eget musikalsk språk.

I grenseland mellom jazzikalsk romantisk kammermusikk, fri improvisasjon, men hele tida med en solid og vakker melodisk base, og komponert originalmusikk, blir vi invitert med på et inderlig møte i Risør kirke. Her føres det samtaler på et elevert nivå mellom tre sjelsfrender som kjenner hverandre godt, som lytter intenst på hva de andre har å melde og som vil hverandre vel.

Jovisst finnes det åpenbare inspirasjonskilder i musikken og hos hver enkelt i trioen, men «Sumi-E» har likevel blitt et svært personlig og vakkert visittkort.

