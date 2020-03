Anmeldelse: Dr Bekken - Blues - Plays Ballads

Blues blir av mange opplevd som noe trist og melankolsk. Tor Einar Bekken, bedre kjent som Dr Bekken, forteller oss at den absolutt kan brukes til sinnets vederkvegelse også. Det skader ikke nå om dagen.

Med røtter både på Finnskogen og i Drammen, har Dr Bekken gjort Trondheim til sin base de seineste åra. Alt dette et godt stykke fra sørstatene over there med andre ord, men få om noen har kommet så under huden på blues-uttrykket som doktoren ved Nidelvens bredd. Her gir han oss to nye eksempler på det.

Dr Bekken er en usedvanlig produktiv og ikke minst ekte herre. Han lefler ikke med musikken sin - han henter den fra hjertet og gir den direkte til oss og hjertene våre. Han henter sin utømmelige skatt fra inspirasjonskilder som blues, jazz og folkemusikk og setter det sammen til noe som er umiskjennelig Dr Bekken. Det har han gjort i bortimot 40 år og heldigvis er det svært lite som tyder på at han har tenkt å slutte med det.

På «Blues» gir han oss fem mer eller mindre fritt improviserte låter som tar oss med inn i forskjellige stemninger og groover. Det er hele tida ektheten og hjertet til Dr Bekken jeg blir mest fascinert av og alle vil ha godt av å tilbringe vel en halvtime sammen med han i fritt, åpent og livsbejaende blueslandskap.

Som om ikke det er nok så har Dr Bekken også laga nok et visittkort, «Plays Ballads». «When You´re Smiling» og «I´m Sitting on Top of the World» er to av de fire låtene og nesten sjølsagt er det nok en gang solopiano vi snakker om. Og igjen legges sjela ut for beskuelse og du verden så hyggelig det er å tilbringe tid i selskap med Dr Bekken også i balladeuniverset.

Her er det altså bare å velge og vrake eller benytte seg av Ole Brumm-metoden: ja takk begge deler. Jeg anbefaler den siste.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

PS Begge disse utgivelsene finnes foreløpig kun digitalt - den første skal komme fysisk snart også.

Dr Bekken Blues DrB Records