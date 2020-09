Anmeldelse: Dr Bekken - «Dark Waters» - Tor Einar Bekken - «All Ears»

Dr Bekken, som også reagerer hvis han blir tiltalt som Tor Einar Bekken, er intet mindre enn en ustoppelig musikalsk tusenkunstner.

Lite var vel så fortjent som da Tor Einar Bekken (56) fikk Notodden Blues Festival sin høythengende hederspris i fjor. I flere tiår har han tatt vare på og videreutvikla en tradisjon som er fundamentet for veldig mye av moderne musikk og du verden så viktig det er at det finnes slike doktorer både her hjemme og ellers i verden.

I tillegg til å være assisterende professor ved NTNU i Trondheim, er Bekken en usedvanlig kreativ og produktiv herre og bare i løpet av de seineste månedene har han gitt oss to doser med originalt påfyll.

På «Dark Waters» gir han oss tre låter som varer i knappe 21 minutter, blant annet «Blues for Mr. George Floyd». All musikken er bluesbasert og rimelig fritt improvisert av doktoren på guitalele - en blanding av gitar og ukulele vil jeg anta. Det er liksom ikke noen tvil om at Bekken mener det han spiller og måten han formidler musikken på, viser oss definisjonen på hva ekte musikk er.

På «All Ears» er Bekken tilbake på sitt hovedinstrument, pianoet. Her snakker vi også en tre låters affære, kun digitalt denne gangen, som varer i knappe 27 minutter. Blues og boogie woogie er utgangspunktet og overraskende, for mange i alle fall, så er hovedsporet på over 15 minutter tilegna modernisten Muhal Richard Abrams som gikk bort i 2017.

Nok en gang er det ekte og inderlig vare som blir servert av Tor Einar Bekken, som han kaller seg på denne utgivelsen. Han er enkelt og greit ei skattekiste av den verneverdige sorten.

Dr Bekken Dark Waters DrB Records/drbekken@gmail.com