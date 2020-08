Anmeldelse: EH3 - Improve Reality

Det skulle virkelig ta sin tid før jeg fikk ørene opp for gitaristen Erland Helbø. Dette møtet har definitivt frista til mer i åra som kommer. Her bys det nemlig på jazzrock av meget solid kvalitet.

Jeg har lest meg opp og har skjønt at Erland Helbø (43) både er en velutdanna og ettertrakta gitarist i en rekke sammenhenger. Til tross for det så har han altså makta å snike seg under min radar og basert på det jeg har fått hygge meg med på hans debutskive, under eget navn og med egen musikk i alle fall, så har jeg gått glipp av en hel del.

Helbø er åpenbart en allsidig musikant som kan brukes til det meste. De ringer, vi bringer. Her derimot møter vi han definitivt noe voldsomt på hjemmebane og vi snakker i et jazzrocklandskap med røtter tilbake til det forrige århundret, men med blikket avgjort solid festa på vår tid. Helbø har henta inspirasjon fra fremmedlandske giganter udi faget som Mike Stern, Allan Holdsworth og Pat Metheny, men våre egne helter på området som Jon Eberson og Terje Rypdal har absolutt blitt lytta en hel del til de også. Med slike fundament har Helbø skapt sitt eget uttrykk og det er både groovy og drittøft.

Med lekekameratene Frode Berg på elbass og Erik Smith på trommer, samt Kristian Wentzel på tangenter på tre av de åtte spora, har Helbø sikra seg de hippeste stemmene i dette faget både her til lands og langt utenfor Harald og Sonjas grenser for den saks skyld. De tre/fire stortrives veldig i hverandres selskap og du verden som de driver hverandre fremover.

Helbø har skrevet sju av de åtte låtene, mens Berg har bidratt med «Next Sandwich, Please». Vi får alt fra hippe ballader til tempolåter som krever at setebeltene blir festa og alle Involverte føler seg hjemme uansett fartsgrense.

Vi blir servert hip, tøff og groovete jazzrock på høyt nivå. Veldig grensesprengende er det ikke, men hvorfor i alle verdens dage må alt være det da? Det holder mer enn lenge at det er beintøff jazzrock skapt av veldig dyktige folk.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.