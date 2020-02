Anmeldelse: Eirik Hegdal - Musical Balloon

Eirik Hegdal har både som komponist, arrangør, orkesterleder, saksofonist og klarinettist gjennom vel et par tiår vist oss at han er blant de aller mest interessante musikantene her til lands. Her kommer en heftig bekreftelsene på akkurat det.

Helt siden Eirik Hegdal (46) inntok jazzlinja i Trondheim på første halvdel av 90-tallet og etablerte bandet Dingobats et par år seinere, så har han bokstavelig talt vært toneangivende på svært mange slags vis i det norske jazzmiljøet og vel så det. Som mangeårig leder for Trondheim Jazzorkester og med samarbeid med giganter som Joshua Redman, Pat Metheny og Chick Corea, tverrfaglige utvekslinger med Alpaca Ensemble samt hans eget band Team Hegdal, har han til stadighet vist oss nye sider av seg sjøl og uten stans har det vært et høyst originalt bumerke på det Hegdal har servert oss. Derfor var det bare rett og rimelig og høyst betimelig at Vossajazz tilbød Hegdal muligheten til å skrive Tingingsverket i 2018. Forventningene med den ballasten Hegdal hadde å vise til var sjølsagt høye og at verdens mest sagnomsuste jazzmagasin, DownBeat, fant fram de virkelig store superlativene etter sjøsettinga ved Vangsvatnet er til å fatte og begripe. Det er sjølvaste konserten på Vossajazz vi får være med på her og suiten Hegdal har skrevet, med ingredienser av gud hjelpe meg det meste, har blitt et festbord av de sjeldne. Utgangspunktet var kanskje et slags akustisk 60-talls ideal som underveis blei prega av hvilke musikanter Hegdal inviterte med seg. Han plukka sjølsagt fra øverste hylle, noe som førte til at Jon Fält (trommer) og Mattias Ståhl (vibrafon) blei henta fra den andre sida av Kjølen, mens Harald og Sonja blei representert av Nils-Olav Johansen (gitar, banjo og vokal), Eivind Lønning (trompet, pikkolo-trompet) og Ole Morten Vågan (bass) i tillegg til sjefen sjøl på den sjeldne c-melodi saksofonen samt bass- og vanlig klarinett. Og ikke minst lydsjef Tor Breivik til å videreformidle festen. Alle bidragsyterne har så definitivt fått være med å prege denne livsbejaende og sprudlende ballongferden - her er det mye musikalsk humor innbakt også. «Musical Balloon» er nok en bekreftelse på at Eirik Hegdal er og har ei helt spesiell og spennende stemme både som komponist, bandleder og instrumentalist. Drittøft er det! PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Eirik Hegdal Musical Balloon Particular Recordings Collective/Musikkoperatørene

