Anmeldelse: Eivind Aarset - Jan Bang - Snow Catches on Her Eyelashes

Jan Bang og Eivind Aarset har jobba sammen i en rekke sammenhenger siden begynnelsen av 90-tallet. Likevel er dette det første duoalbumet de har begått. Vi visste at dette måtte bli noe helt spesielt.

I mi bok er gitarist, bassist og elektroniker Eivind Aarset og samplist, programmerer, synthesist og redigerer Jan Bang to av de mest spennende, nyskapende og annerledes musikantene vi har her til lands - og langt utenfor Harald og Sonjas grenser også.

Slik har det vært lenge og noe forteller meg at slik kommer det til å bli værende så lenge det finnes kraft i de to.

Når de har jobba sammen med giganter som Nils Petter Molvær, Jens Christian Bugge Wesseltoft, Sly & Robbie og Jon Hassell så sier det mye om hvilken standing de nyter der ute. Det skulle da også bare mangle og de to har fortsatt «utforskingen» sin sammen i regi av Punkt-festivalen i Kristiansand også.

De to har bevegd seg sømløst mellom sjangre som dub, samtidsmusikk, folkemusikk, rock, jazz og pop og sluttsummen er nå, mer enn noensinne, noe som kun kan kalles en Aarset/Bang-sjanger.

De to, og gjestene Sidsel Endresen, Erik Honoré, Nils Petter Molvær, Hilde Norbakken, Anders Engen og Audun Erlien som dukker opp enkelte av spora, tar oss med til lydlandskap ingen av oss har vært på besøk i tidligere. Det er atmosfærisk, det er vakkert, det er søkende og originalt og sørger for at du enten blir sittende ytterst på stolen for å få med deg alle detaljene eller at du bare legger deg rett ut, lukker øynene og åpner alle andre sanser.

Eivind Aarset og Jan Bang er enkelt og greit ikke i stand til å gjøre noe som helst annet en grensesprengende - det beviser de nok en gang her.

