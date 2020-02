Anmeldelse: Eivind Austad Trio: Northbound

Pianisten, komponisten og bandlederen Eivind Austad er bosatt i Bergen, men er åpenbart inspirert av nordlyset. Uansett himmelretning har det blitt et vakkert nytt visittkort fra trioen hans.

Eivind Austad (46) starta reisa si i Stavanger før den forjettede jazzlinja i Trondheim blei et naturlig stopp. Siden har turen gått til Bergen der han er universitetsrektor ved Griegakademiet. I tillegg til å «oppdra» de neste generasjonene så holder Austad så avgjort sin egen karriere ved like også og oppfølgeren til «Moving» fra 2016 bekrefter at i Austad har vi nok en melodiker som hører hjemme i det aller ypperste sjiktet.

Som kjent er det mange om beinet i dette formatet og med et musikalsk uttrykk som blant andre Tord Gustavsen, Helge Lien og Espen Eriksen også hører hjemme i, så må det leveres på et høyt nivå.

Som de nevnte så henter også komponisten Austad impulser fra både den såkalte nordiske tradisjonen og at han har hørt en time eller to på triomestre som Bill Evans og Keith - Kit som hans gamle trommeslager Jon Christensen sier - Jarrett, legger han heller ikke skjul på.

Med unntak av David Bowies legendariske «Space Oddity», han hadde med samme manns «Life on Mars» på den forrige skiva, så har han skrevet all musikken sjøl. Han er som nevnt en melodiker av klasse og når han fortsatt har med seg kameratene fra jazzlinja i Trondheim fra for rundt 20 år siden, Håkon Mjåset Johansen på trommer og Magne Thormodsæter på bass, så er reisefølget i de aller beste hender må vite.

Dette er åpenbart tre herrer som stortrives i hverandres selskap og med Austads inkluderende og utadvendte musikk. Alle tre får plass til å fortelle oss hvem de er, men i fokus hele veien står likevel Trioen med stor T. «Northbound» har blitt et flott gjenhør med Eivind Austad Trio - sånn er det med den saken.

