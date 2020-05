Anmeldelse: Eka Trio: O - Cure-a-Phobia: Regeneration

Det ligger liksom ikke i korta at en kvinnelig bassist fra Snåsa skal slå gjennom som jazzmusiker i Sverige, men Anne Marte Eggen har bevist at det er fullt mulig. Her kommer det to herlige bevis på det.

Vi har møtt Anne Marte Eggen (30) ved flere anledninger tidligere, blant annet i bandene We Float og Ljom. Eggen, som har bosatt seg i Malmö etter å ha studert der, har også en rekke andre jern i ilden og med disse to bandene viser hun ytterligere prov på sin smakssans og allsidighet.

Eka Trio består i tillegg til Eggen av finske Pontus Häggblom på trommer og svenske Tomas Hörnberg på gitar. Sistnevnte er trioens hovedkomponist - de to andre har bidratt med tre av de 14 låtene. Bandet har bestått siden 2015 og befinner seg i et vakkert og melodisk landskap et sted mellom Bill Frisell og John Scofield. På noen av spora får de også assistanse av trombonisten Göran Abelli og saksofonisten Karolina Almgren.

Dette er tre unge musikanter som allerede er i besittelse av stor grad av modenhet noe som fører til at de gir både seg sjøl og oss godt med luft og rom til å flytte inn i den ettertenksomme og personlige musikken.

Cure-a-Phobia byr på vakker og original jazzpop.

Det andre bandet vi møter Eggen i - Cure-a-Phobia - er ganske så forskjellig fra Eka Trio. Vokalisten Jenny Nilsson har skrevet mesteparten av materialet og i tillegg til de møter vi også Fanny Gunnarsson på tangenter og Elina Nygren på fiolin og bratsj. All fire synger også bakgrunn. En rekke gjester dukker også opp på flere av spora, blant andre vår egen Thom Hell på denne flotte duetten «Under the Surface».

Med bakgrunn fra jazz, folk og klassisk musikk, skaper Cure-a-Phobia et ganske så unikt univers der de også inkluderer pop og cabaret på et vis de er ganske så aleine om.

Den eneste coverlåta her er for sikkerhets skyld «Barbie Girl», men jeg kan love dere at denne versjonen ligger noen lysår unna originalen og har mye mer å gi meg i alle fall.

Med Eka Trio og Cure-a-Phobia viser Anne Marte Eggen oss at det skjer mye spennende rett over grensa og at det må være usedvanlig deilig å være norsk i Sverige også.

Eka Trio O Pälsrobot Records/ekatrio.com