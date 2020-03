Anmeldelse: Eline Hellerud Åsbakk - Av eller på

De forrige anmeldelsene mine tok for seg artister fra Sørlandet. Da er det bare rett og rimelig at Nord-Norge tar over stafettpinnen i dag og vokalisten Eline Hellerud Åsbakk gjør det på et inderlig vis.

Vokalisten, låtskriveren og bandlederen Eline Hellerud Åsbakk (29) fra Tromsø viste seg fram på et svært så fordelaktig vis for fem år siden med debuten sin, «Utenfor». Hun viste oss umiddelbart at hun var en formidler av svært god kvalitet og det at hun skreiv og sang på nordnorsk gjorde det ekstra fint og personlig. Det kommer ikke som noen bombe lenger at det kommer jazztalenter fra det ganske land. Fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord finnes det utmerkede utdanningsinstitusjoner og køa av talenter som kommer ut derfra er intet mindre enn imponerende. Hellerud Åsbakk har, såvidt jeg har skjønt, etter hvert flytta til hovedstaden, men hun har på ingen måte kutta forbindelsen til det nordnorske av den grunn. Som på debuten så skriver hun fine, ettertenksomme og av og til litt melankolske tekster som hun, melodiene og medmusikantene hennes gir tilstrekkelig med luft til at de skal få plass og rom til å ta bolig hos oss. Vi befinner oss i et landskap der det blir henta inspirasjon fra både visetradisjonen, folkemusikken og ikke minst jazz. Jeg etterlyste litt større variasjon i uttrykket på debuten og den innvendinga har jeg fortsatt. Det hele blir litt enstonig, men når det er sagt så er det hele så vakkert, inderlig og høyst personlig at jeg «tilgir» - nesten i alle fall - Hellerud Åsbakk denne gangen også. Hun synger med en uanstrengt varme i stemma si og når hun fortsatt har med seg et nordnorsk a-lag bestående av Odd Steinar Albrigtsen på gitar, Eirik Jonassen Fjelde på tangenter, Jakop Janssønn på perkusjon og Christo Stangness på bass pluss Arctic Philharmonic og trompeter i toppklasse, Ole Jørn Myklebust, som gjester, så blir reisefølget hennes å regne som framifrå og vel så det. Jeg sa om Hellerud Åsbakk i forbindelse med debuten at vi skulle få mye glede av henne i åra som kommer. Her kommer det første eksemplet på det og jeg gleder meg allerede til de neste. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Eline Hellerud Åsbakk Av eller på Finito Bacalao Records/Musikkoperatørene