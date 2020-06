Anmeldelse: Elliot Elliot - Music, I Love You!

Den svenske komponisten, produsenten og fotografen Elliot Elliot har skapt musikalske bilder som det er lett å like - eller mislike.

Elliot Elliot er et helt nytt bekjentskap for meg. Jeg har skjønt at han har gitt ut fem skiver tidligere siden 2005, men noe fotfeste på denne sida av Kjølen har han uansett ikke fått. Noe av årsaken kan nok være det musikalske uttrykket han bekjenner seg til, i alle fall her, som har mange ingredienser i seg fra fusionmusikken med røtter tilbake til slutten av det forrige århundret. Her hjemme blei den av store deler av musikkpolitiet aldri sett på som stuerein - det var musikk som det var populært å mislike.

Elliot Elliot har krydra musikken og uttrykket sitt med ingredienser fra mye annet også. Fläskvartetten og storband finner vi også spor av her og at musikken er unnfanga med kjærlighet, hersker det svært liten tvil om. Band som Snarky Puppy og svenske Klabbes Bank har Elliot Elliot også henta mye inspirasjon fra.

Når Elliot Elliot så har henta inn en rekke av sine favorittmusikanter som trommeslageren Morgan Ågren (Frank Zappa og Steve Vai), pianisten Adam Forkelid og vibrafonisten Mattias Ståhl - kjent her hjemme for utstrakt samarbeid med mange av våre beste - så har dette blitt ei groovy reise sjøl om ikke alt materialet er like minneverdig. Strykere og blåsere er det også solid med plass til på noen av spora.

Mange vil sikkert få bekrefta sine fordommer når det gjelder fusionmusikken gjennom dette visittkortet. De som stiller med åpne sanser vil få servert et påfyll med solid håndverk og fine låter sjøl om ikke den store dybden ikke er så lett å få øre på.

Denne utgivelsen finnes kun digitalt.

