Anmeldelse: Emilie Nicolas - Let Her Breathe

I skøytesporten snakker man ofte om den viktige tredjerunden. Når det gjelder Emilie Nicolas så handler det om den enorme tredjeskiva.

Emilie Nicolas, med Kongshavn som etternavn, har både norske og franske røtter. Ikke nok med det; hun har musikalske røtter i et ukjent antall sjangre også. Til sammen har dette blitt til en gumbo som er Emilie Nicolas og nå i større grad enn noensinne.

Jeg har vært superbegeistra for de to første skivene hennes som kom i 2014 og 2018. Som med mange andre som har sin bakgrunn fra jazzlinja i Trondheim, så har Emilie Nicolas (32) skapt sin egen vei mot seg sjøl - totalt fri for noen slags form for sjangerpress.

Jeg har kalt de tidligere visittkortene til Emilie Nicolas for sofistikert popmusikk. Slik er det med «Let Her Breathe» også - bare i enda større grad. Lekenheten hun har tatt med seg fra jazzen er hele tida en viktig ingrediens, men jeg får også en slags Steely Dan-feeling over hele produksjonen: her er ingenting i boks før alt er i boks.

Emilie Nicolas er en historieforteller av klasse - «Open» er en av de flotteste og inderligste kjærlighetsvisene jeg har hørt på veeeeldig lenge - og med si flotte og høyst personlige stemme, som heldigvis og sjølsagt er miksa svært langt fram i lydbildet, så framstår hun nå som en artist med verdensherredømme som en reell mulighet. Hvis det er noen rettferdighet der ute da!

Emilie Nicolas har med seg mange av de samme som hun har samarbeida med hele tida og det merkes. De vil til det samme målet og de vet hvor veien er.

Dette er 32 minutter og 32 sekunder med superhip og totalt original popmusikk av verdensklasse. Emilie Nicolas er bedre enn noensinne - det sier ikke reint lite.

