Anmeldelse: Ensemble Denada - Torun Eriksen - Erlend Skomsvoll: «Live in Bremen»

Det store bandet Ensemble Denada, vokalisten Torun Eriksen og arrangør Erlend Skomsvoll skulle vise seg å være en konstellasjon så perfekt som vel tenkelig. Her får vi være med dem på konsert i Bremen, Tyskland.

Hvor initiativet kom fra vet jeg ikke, men samarbeidet mellom Ensemble Denada, Torun Eriksen og Erlend Skomsvoll så i alle fall dagens lys under Kongsbergfestivalen for to år siden. Det viste seg å være et møte som løfta frem alle «tre».

Ensemble Denada er noe av det hippeste som finnes av større ensembler nord for Sahara i alle fall. Det har de vist ved en rekke anledninger - ikke minst i møtet med Maria Schneider.

Erlend Skomsvoll er en arrangør i mesterklassen. Det finnes det også mange eksempler på. De som har opplevd hans mesterverk med Trondheim Jazzorkester og Chick Corea og Pat Metheny kommer neppe til å glemme det. Vi snakker magi - intet mindre.

Her har han tatt for seg Torun Eriksens nydelige låter og tekster fra albumet «Grand White Silk». Han har satt sitt bumerke på arrangementene slik at vi kan si, som når Gil Evans var i aksjon, at dette er Erlend Skomsvoll. Herlig, spennende, annerledes og djupt personlig.

Og så er det Torun Eriksen da. Hun er en historieforteller av rang både gjennom tekstene sine og evnen til å formidle budskapet. Vi har møtt den flotte vokalisten, med både både pop, soul, gospel og jazz i røysta, i en rekke mindre sammenhenger tidligere. Der stortrives hun åpenbart, men det gjør hun også her med heftige Denada i ryggen. Du verden så tøft det låter og det er ikke vanskelig å skjønne Bremenfolkets begeistring.

Denada, med solister som Shannon Mowday, Per Mathisen, Børge-Are S. Halvorsen, Even Kruse Skatrud, Jens Thoresen, Atle og Frode Nymo, imponerer på alle vis - vi snakker superklasse.

Og da vil jeg benytte anledninga nok en gang: Frode Nymo har lagt altsaksofonen på hylla. Her får vi flere eksempler på hvor hinsidig bra han er og la oss like godt starte folkeaksjonen for å få han til å ombestemme seg. Frode Nymo er besjela med et talent som ikke har noe som helst på ei hylle å gjøre. Hører du Frode!!!!

