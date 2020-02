Anmeldelse: Eric Alexander - Leap of Faith

Mange kloden rundt har et klart bilde av hvem tenorsaksofonisten Eric Alexander er. I løpet av «Leap of Faith» kan det justeres aldri så lite.

Amerikanske Eric Alexander (51) har de seineste tiåra etablert som en av de viktigste musikantene når det gjelder å ta vare på beboptradisjonen. Det har han gjort med en rekke innspillinger og egne band og det har han også gjort sammen med norske musikere, blant andre gitaristen Frode Kjekstad. Nå har han blitt utfordra til å ta et nytt steg og det gjør han med bravur.

Den kjente fotografen og jazzkjenneren Jimmy Katz har sammen med kona si, Dena Katz, starta det idealistiske selskapet Giant Step Arts. Der har de gitt utvalgte artister full kunstnerisk frihet, eierskap til tapene/musikken og en hel del assistanse når det gjelder å markedsføre utgivelsene.

Lenge før selskapet så dagens lys i 2018 utfordra Katz sin «gamle» kjenning Alexander til en gang å ta et steg utenfor den komfortable bebop-sonen. Etter å ha tenkt seg nøye og vel om, konkluderte Alexander med at det ville han og her er resultatet.

Uten et akkordinstrument i sikte, bortsett fra at han dobler seg sjøl litt på piano på ei låt, så møter vi her en Alexander som viser sin sterke tiltrekning til Sonny Rollins- og John Coltrane-skolen også.

Med åtte egne låter, en inspirert av Bruno Mars´ «Finesse» og en «henta» fra en rekke Béla Bartók-temaer, tar han oss med på to kvelder på klubben Jazz Gallery i New York i mai og august 2018.

Sammen med de utmerkede følgesvennene Johnathan Blake på trommer og Doug Weiss på bass, tar Alexander oss med i ei mye mer ekspressiv, heftigere og løsere retning enn det vi har opplevd han i tidligere. Det hele hører fortsatt hjemme i den melodiske gata, men det er mye mer uforutsigbart enn det vi har vi fått fra Eric Alexander tidligere.

»Leap of Faith» har ført til at jeg har fått et enda mer utvida syn på hvem saksofonisten og musikanten Eric Alexander er.

