Anmeldelse: Ethan Iverson Quartet with Tom Harrell: «Common Practice»

Tom Harrell er en vår tids store jazztrompetere. Når så Ethan Iverson inviterte han med til legendariske Village Vanguard for å spille standardlåter så oppstod ofte magi.

Tom Harrell (73) har av mange årsaker vært mye omtalt de seineste tiåra. Den hyggeligste delen av omtalen har dreid seg om hans fantastiske trompetspill. Samtidig har det vært mye oppmerksomhet rundt hans psykiske lidelser helt siden ungdommen som har ført til at Harrell har vært og er tungt medisinert. Når han setter trompeten til leppene virker det likevel som om alt annet er blåst bort.

Ethan Iverson, som de fleste kjenner som pianisten i The Bad Plus til for et par år siden, ønska å løfte fram Harrell i en annen setting enn den vi kjenner han fra, nemlig med hans eget band og stort sett hans egen musikk.

Det førte til at Iverson satte sammen et band bestående av trommeslageren Eric McPherson, som vi hørte i Molde i sommer med Fred Hersch, og bassisten Ben Street - to av New Yorks beste herrer på sine instrumenter.

Verdens mest kjente jazzklubb, Village Vanguard, blei booka ei uke i januar 2017 og et repertoar bestående stort sett av standardlåter som «The Man I Love», «I Can´t Get Started», «All the Things You Are» og «I Remember You» samt to Iverson-låter, blei tolka av den ferske kvartetten med Harrell i front.

Det kommer absolutt ikke som noen bombe at Harrell også finner noe personlig å melde via dette stoffet og med Iverson, McPherson og Street som empatisk følge får vi servert høydepunktene fra uka på Village Vanguard.

Dette er ei ganske uvanlig ECM-skive dette. Det at standardlåter blir tolka live på jazzklubb er absolutt ikke hverdagskost for selskapet, men jeg skjønner at unntaket blei gjort i dette tilfellet. Tom Harrell og musikken fortjener det.

