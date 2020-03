Anmeldelse: Evan Parker - Matthew Wright - Trance Map +

De som har levd ei stund husker et NRK-program som het «I objektivet» med undertittelen for spesielt interesserte. Der hører også musikken til Evan Parker og Matthew Wright hjemme.

Samarbeidet mellom den helt spesielle og unike, i dette tilfellet kun sopransaksofon, Evan Parker (75) og Matthew Wright, live sampler og turntablist, går helt tilbake til 2008. Etter hvert har også John Coxon, Adam Linson og Ashley Wales kommet til på både bass, elektronikk og nok en «platespiller», og til sammen har det ført til et møte mellom fem engelskmenn i Nickelsdorf i Østerrike en sommerdag i 2017 som publikum tydeligvis satte stor pris på.

De sju delene, som alle har fått navnet «Crepescule in Nickelsdorf», der Wright har sampla mye tidligere Parker-materiale, «møter» svært så fordomsfritt Parkers sopranspill - mannen har tatt sirkelpusting til et helt eget sted - og de fem lar musikken utvikle seg på et stille, sakte og reflekterende vis der det er både mulig og anbefalt å drømme seg bort.

Jovisst er det fritt og jo da det er langt fra noen tradisjonell melodikk her, men Parker, Wright & Co tar oss uansett med til steder det er spennende og annerldes å være. Evan Parker er og har ei helt spesiell stemme og her møter vi den i en helt ny setting. Dette er musikk de færreste av oss har vi nærheten av tidligere.

