Anmeldelse: Exoterm - Exits into a Corridor

Hva får man hvis man setter sammen de svært oppegående nordmennene Kristoffer Berre Alberts og Rune Nergaard og de to amerikanske heltene Jim Black og Nels Cline? Det enkle svaret er bandet Exoterm og det litt mer utfyllende er urheftig musikk.

Bassist Rune Nergaard, som mange vil kjenne igjen fra Bushman´s Revenge, er mannen bak alle låtene på kvartettens debut-album. Eller det er kanskje mer korrekt å si idémakeren bak utgangspunktene, fordi mye her er kun ideer eller skisser som alle fire tar av fra.

Med seg på saksofoner har han Kristoffer Berre Alberts, en av mange gode busser fra jazzlinja i Trondheim, som har vært med på å prege band som Cortex og Large Unit i mange år. Fra den aller mest spennende alternativscena i New York finner vi trommeslageren Jim Black og gitaristen Nels Cline, som den store hop kjenner fra rockegruppa Wilco der han har vært bosatt siden 2004.

Store deler av den norske og amerikanske alternativscena har vist stor begeistring for hverandre over lang tid og jeg tipper det er grunnen til at disse har funnet sammen også. De har i alle fall funnet hverandre i det jeg opplever som en felles begeistring for noe sjangersprende i grenseland mellom jazz, rock og impro - i et landskap de åpenbart trives i og de trives like tydelig med hverandre.

Her er det ingen som har behov for å tilrane seg rampelyset på bekostning av noen av de andre - her er alle fire veldig samstemte om å skape noe de er gjør sammen om det er fritt, heftig, melodisk, mer nedpå eller reflektrende.

Exoterm er enkelt og greit noe for seg sjøl. Beintøft og hipt.

