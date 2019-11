Anmeldelse: Fabian Almazan Trio: «This Land Abounds with Life»

Den cubansk/amerikanske pianisten, komponisten og bandlederen Fabian Almazan har vist seg fram i en rekke sammenhenger allerede, men med denne trioskiva tar han steget helt opp.

Jeg har hatt gleden av å oppleve Fabian Almazan (35) én gang i levende live. Det var i bandet til trommeslageren Mark Guiliana under Copenhagen Jazz Festival for et par år siden. Det tok kun noen få takter å slå fast at vi hadde med et helt spesielt pianotalent å gjøre.

Likevel skulle det ta enda et par år før jeg fikk møte han som leder med «This Land Abounds with Life» - hans fjerde visittkort under eget navn. Som sidemann har Alamazan vært svært ettertrakta blant annet av Terence Blanchard, Ambrose Akinmusire og Dave Douglas - tre av de aller hippeste trompeterne over there.

Nå er det kun hans egne komposisjoner, med to unntak, som gjelder. Utgangspunktet for musikken er i stor grad at Almazan besøkte Cuba for første gang på 23 år - hans foreldre og hans søster flytta/flykta til Miami, USA da han var liten gutt.

Røttene og kulturen har på ingen måte forlatt Almazan til tross for at han ikke har bodd på Cuba og har skinner inspirasjonen gjennom i alle slags farger og temperament. De to låtene han ikke har skrevet sjøl er en av den cubanske rockeren Carlos Varela og en av den store stridepianisten Willie «The Lion» Smith fra Harlem hvor Almazan bor nå.

Vi får møte virtuosen Almazan i alt fra solo, via duo til trio samt ei låt med strykekvartett. Uansett viser han oss at han er i besittelse av noe uhyre personlig og veldig spennende.

Når trioen har eksistert helt siden 2011 og består av trommeslageren Henry Cole og bassisten Linda May Han Oh, to av ung amerikansk jazz´ største kapasiteter på sine instrumenter, så har dette ført til en empatisk og samspilt trio som hører hjemme helt der oppe.

Utgivelsen er å finne på Almazans eget svært så miljøvennlige selskap Biophilia Records. Det tøffe, mangekanta og inneholdsrike coveret er produsert på resirkulerbart papir og inneholder en kode som man kan laste ned musikken fra. Hipt, langsiktig og miljøvennlig - akkurat som musikken. Fabian Almazan har allerede inntatt en plass i favorittsjiktet.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.