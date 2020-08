Anmeldelse: Ferdinando Romano - Totem

I disse høyst spesielle tider der det også har kommet mange triste nyheter fra Italia , gjør det veldig godt med et hyggelig musikalsk påfyll fra der sør.

Nok en gang skal Odd Gjelsnes og hans Losen Records ha all mulig slags ære for å gjøre musikk vi ellers høyst sannsynlig ikke ville ha stifta bekjentskap med, tilgjengelig for oss. Gjelsnes kaster ofte nettet sitt både vidt og bredt og hans soleklare krav er at musikken skal holde høy kvalitet. Om han har lykkes med det denne gangen også? Noe så voldsomt faktisk.

Såvidt jeg kan huske er dette mitt første møte den 37 år gamle bassisten, komponisten og bandlederen Ferdinando Romano. Han viser seg raskt å være langt framskreden på alle områdene, men har på ingen måte noe behov for å dominere sjøl som solist.

Romano har både jazzbakgrunn samt et fundament fra klassisk musikk. Det skinner tydelig gjennom spesielt i hans måte å komponere på. Sjøl om musikken både melodisk og rytmisk befinner seg i et jazzlandskap, så utfordrer komponisten Romano oss med intrikate og spennende innfallsvinkler som han garantert har tatt med seg fra sin klassiske bakgrunn.

Romano har satt sammen et band bestående av sine italienske favorittmusikanter. Det er nok ikke mange her hjemme som kjenner inngående til alt- og sopransaksofonisten Simone Alessandrini, vibrafonisten og marimbaspilleren Nazareno Caputo, flygelhornisten Tommaso Iacoviello, trommeslageren Giovanni Paolo Liguori og pianisten Manuel Magrini, men jeg kan love at både kollektivt og hver for seg så snakker vi svært solid standard. Når så den svært anerkjente amerikanske trompeteren Ralph Alessi, sikkert med italienske røtter han også, gjester på seks av de åtte spora, så er det bare med på å bekrefte at musikken befinner seg på et sjeldent høyt nivå.

«Totem» er Romanos debut under eget navn. Han har åpenbart venta til han var klar og sikker på at han hadde noe viktig og vektig å melde. Det har han så avgjort nå og han byr på jazzmusikk anno 2020 med røtter tilbake til det akustiske 60-tallet og samtidig med en klar forbindelse til ECM-estetikken også.

