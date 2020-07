Anmeldelse: Fiil Free - Under Overfladen

Lars Fiil, nummer fire fra venstre, i spissen for et annerledes ensemble - Fiil Free.

Den danske pianisten, komponisten og bandlederen Lars Fiil møtte jeg for første gang i triosammenheng for vel et år siden. Nå møter han opp med septetten Fiil Free og det er minst like spennende.

Lars Fiil (34) har, helt siden han platedebuterte under eget navn i 2011, vist seg å være en av de meste fremoverlente og mest interessante innenfor det åpne, frie og samtidig melodiøse feltet innen dansk jazz. »Under Overfladen» er bandets andre utgivelse. «Everything Is a Translation» kom i 2016 og bandet denne gangen er eksakt det samme som sist. Den særs kompetente gjengen består av polske Tomasz Dabrowski (trompet), Martin Fabricius (vibrafon), Bjørn Heebøll (trommer), Henrik Pultz Melbye (tenorsaksofon og klarinett), svenske Henrik Olsson (gitar) og Casper Nyvang Rask (bass) - de «resterende» er noen av Danmarks viktigste stemmer på det frie området. De seks utgangspunktene er komposisjoner av Fiil - altså ingen tradisjonell fritt fram frijazzekskursjon. Rammene er åpne slik at energiutladninger og stillere refleksjoner går hånd i hånd i et dynamisk univers der sju totalt kompromissløse musikanter, som kjenner hverandre og Fiils intensjoner godt, møtes og utfordrer hverandre og oss på et spennende vis. Lars Fiil har henta inspirasjon både fra samtidsmusikk og moderne- og frijazz og satt det sammen til et eget språk. Han, musikken hans og Fiil Free tar oss med til steder vi ikke har vært før - steder det er spennende og utfordrende å være på besøk. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Fiil Free Under Overfladen Fiil Free Records/larsfiil.dk