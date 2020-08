Anmeldelse: Finity - Jazz på engelsk; Finity´s Destiny

Det er ingen grenser for hva som kan komme fra norske jazzmusikere. Likevel er det vel ikke så mange som hørte for seg at det skulle komme ei plate med jazzversjoner med Destiny´s Child-låter. Nå har det skjedd og takk for det.

Tubaist Heida K. Johannesdottir og tangentist Anja Lauvdal hygga seg lenge med og i duoen Skrap. For et par år siden fikk de to et bestillingsverk til Only Connect og med Skrap som fundament blei Finity til. Det opplevde alle involverte at var så morsomt at Skrap blei historie, mens Finity blei et permanent band.

I tillegg til de to nevnte består bandet av trompeteren Torstein Lavik Larsen, elektronikeren Kyrre Laastad, saksofonisten Hanna Paulsberg og trommeslageren Andreas Wildhagen. Det betyr langt framskredne musikanter med bakgrunn fra en rekke forskjellige jazzikalske ståsteder.

Om det er slik at Destiny´s Child var barndomshelter for Johannesdottir og Lauvdal, og kanskje flere av de involverte, vet jeg ikke, men uansett har Finity behandla seks av låtene til den fordums supergruppa fra Sambandsstatene på et respektfullt, men samtidig høyst originalt og utfordrende vis - i aller beste jazzånd.

I de to bandlederne, som jeg opplever at Skraperne er, finner vi to av musikk-Norges aller mest spennende stemmer - uansett sjanger. Det har det kommet veldig mange eksempler på de seineste åra - «Jazz på engelsk; Finity´s Destiny» er et nytt av den strålende og overraskende sorten.

