Anmeldelse: Fint Fransk Orkester - Grand Cru

Når ikke vi kan dra til Paris så er ingenting bedre enn at det ypperligere Stavanger-bandet Fint Fransk Orkester tar oss med dit. Du verden så godt det gjør - ikke minst akkurat nå.

Noe av det aller mest spennende med å ha muligheten til å mene noe om musikk og kultur er alle overraskelsene som dukker opp med ujevne mellomrom. Fint Fransk Orkester, for et navn forresten, kommer så avgjort inn under den kategorien. Noe av grunnen til at en slik som meg blir overraska, har sikkert med det å gjøre at vi som befinner oss i hovedstaden i alt for liten grad vet hva som skjer rundt om i kongeriket. Nå har både jeg og alle andre muligheten til å gjøre noe med det: Fint Fransk Orkester byr nemlig på en ekte vitaminpille som egner seg utmerket i disse, men sikkert også i alle andre tider.

Med ei besetning bestående av fransk/stavangerske Dominique Brackeva på vokal, trombone og trompet, Johan Egdetveit på trekkspill, Eva Bjørga Haugen på vokal og tangenter, Andreas Barsnes Onarheim på gitar og vokal og sistnevntes bror Theodor på bass, blir vi tatt med på ei livsbejaende reise både til Paris og enda mer bestemt Montmartre - kunstnerkvarteret som syder og koker av liv med impulser fra de fleste kulturer. Det skader heller ikke at Børge Fjordheim assisterer på perkusjon og trommer på flere av låtene.

Sjelden er vel verdensbegrepet joie de vivre bedre egna enn akkurat her. Med en gumbo, det kan tydeligvis lages andre steder enn i New Orleans også, bestående av blant annet chanson, string swing, cabaret, hip hop og flere sigøyneruttrykk, har Fint Fransk Orkester laga fest for oss som vi nå trenger mer enn noen gang.

Alle viser et mesterskap på sine respektive instrumenter som imponerer, men det er likevel kollektivet som imponerer aller mest. I tillegg til vokalisten Eva Bjørga Haugen da som jeg nå har hørt på portugisisk med Amigo Tom, på duo med Ketil Bjørnstad og på fransk her. Hvilken skatt hun er! Nasjonen og vel så det fortjener å få møte henne i stadig større grad i tida som kommer.

Sørg for glede til deg/dere sjøl med å lytte til «Grand Cru» og kjøp plata på et eller annet vis - musikantene fortjener og trenger det mer enn noen gang!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.