Anmeldelse: Fire! Orchestra - «Arrival»

Trioen Fire! og diverse store avleggere har vist og fortalt oss at vi har med noe av det mest virile og spennende av moderne jazz skapt nord for Sahara. Her kommer den fjerde store avleggeren.

Alle som har hatt gleden av å følge saksofonist Mats Gustafssons mangslungne karriere de siste par tiåra, vet at alt han er i nærheten av har et særpreg og en kompromissløshet som er hans og ingen andres.

Med trioen Fire!, som Gustafsson har styrt kollektivt sammen med bassisten Johan Berthling og trommeslager Andreas Werliin, blei vi fra dag en av møtt av et lokomotiv som ville til steder vi ikke visste om fra før og som derfor blei både øre- og øyneåpnende for mange.

Egentlig burde vi bli overraska da Fire! Orchestra så dagens lys med intet mindre enn 28 bidragsytere. Det blei vi ikke - det var slike «sjokk» som egentlig var å forvente av de tre. Plate nummer en og to var med 28 av broderfolkets mest søkende og utadvendte musikanter, mens på den tredje, «Ritual» fra 2016, var det kun 21 som møtte opp.

Med «Arrival» er de nede i 14 utsendte - hvor skal dette ende??? De eneste som er igjen i tillegg til kjernetrioen er vokalistene Sofia Jernberg og Mariam Wallentin. Ellers er blåserne strippe ned til et «minimum» mens den nye strykekvartetten gir det hele en voldsom ny dimensjon.

Det vi får servert her er mer låter sammenlikna med de verk-liknende møtene tidligere. Fire!-trioen pluss Wallentin står for de fleste, men to coverlåter er også en sentral del av helheten: «Blue Crystal Fire» av Robbie Basho og «At Last I Am Free» som mange vil kjenne igjen fra Robert Wyatts versjon.

Fire! Orchestra er fortsatt noe av det mest spennende, livgivende, originale og kompromissløse som finnes av større ensembler i vår del av verden i alle fall. Både som ensemble og solistisk, her er blant andre Tomas Hallonsten og Per «Texas» Johansson viktige stemmer, er dette monsteret noe helt for sjøl der de sømløst beveger seg fra det totalt frie til det ganske så strukturerte. Fire! og Fire! Orchestra er og kommer til å bli værende retningsgivere så lenge de lever.

