Anmeldelse: Fonnesbæk & Kauflin - Standards

Dette er tredje gang jeg hører samarbeidet mellom den danske bassisten Thomas Fonnesbæk og den amerikanske pianisten Justin Kauflin. Det låter like hipt denne gangen også.

Først ga de to oss duoinnspillinga «Synesthesia» i 2017, med i stor grad originalt materiale, og året etter kom «Sharing» på trio med trommeslageren Billy Williams. Sistnevnte var også initiativtakeren til at Kauflin, som mista synet som 11-åring, kom til Danmark slik at disse møtene blei en realitet.

Kauflin (34) har de mest ihuga hørt om i flere år allerede. Hovedårsaken er at ikonet Clark Terry blei mentor for han og de hadde et nært forhold helt til Terry gikk bort i 2015 og filmen «Keep on Keepin´ on» blei et hjertevarmt vitnesbyrd om det tette forholdet mellom de to.

Musikken til «Standards» blei spilt inn samtidig som «Synesthesia» også blei unnfanga sommeren 2017. I utgangspunktet var leiken med de ni låtene ment som en slags oppvarming for det som skulle bli «Synesthesia» og for at de to skulle bli bedre kjent med hverandre musikalsk. Det var faktisk snakk om at musikken skulle slettes også, men heldigvis skjedde ikke det.

Her møtes nemlig den rytmisk og melodisk virtuose Kauflin og den ditto langt framskredne Fonnesbæk (43) - hvilken arvtaker etter de fire store, Niels-Henning Ørsted Pedersen, danskene har fått frem i Fonnesbæk - til et musikalsk herremåltid av aller beste merke.

Bare bassintroen til Fonnesbæk på «Take the «A» Train», og Kauflins fortsettelse, er verdt inngangspengene aleine. Ellers byr de på så originale, virtuose, lyttende og livsbejaende versjoner av blant andre «Bouncing with Bud», «Whisper Not», «´Round Midnight» og «It´s All Right with Me» - i alle slags tempi - at jazz- og musikkelskere generelt har mye å glede seg over lenge - svært lenge.

Når verden begynner å nærme seg vater igjen vil jeg gjerne at noen sørger for at Thomas Fonnesbæk og Justin Kauflin legger turen innom Norge også. I mellomtida er det altså veldig mye å hygge seg med her.

