Anmeldelse: Fred Hersch & The WDR Big Band - «Begin Again»

Pianisten og komponisten Fred Hersch er en av de viktigste stemmene i moderne jazz - synes jeg. Her møter vi han og musikken hans sammen med et av de beste storbandene på Tellus, tyske WDR Big Band.

Fred Hersch (64) har levd, som for så vidt de fleste av oss, et unikt liv. Han i kanskje større grad enn de aller fleste. De som var så heldige å få oppleve han i Molde sist sommer vil aldri glemme det. Den skjøre mannen bar tydelig preg av mye sjukdom. Han er kanskje den eneste jazzmusikeren som har stått fram som homofil og HIV-positiv og som et resultat av sjukdommen lå han også i koma et par måneder for noen år siden.

Den kreative krafta er det uansett ikke noe feil med og her kommer det et nytt og flott eksempel på det. Innspillinga er gjort for et år siden i Köln, på hjemmebanen til WDR Big Band, og for et samarbeid dette har vært mellom Hersch, storbandet og ikke minst superarrangør- og dirigent Vince Mendoza.

Fred Hersch sammen med WDR Big Band. Foto: Jan Van Hecke

Her blir vi servert Hersch-komposisjoner som er henta fra store deler av hans karriere og vi får blant annet stifte bekjentskap med Hersch sin opplevelse av å være i koma. Nærere og tettere blir det ikke.

Slik er både låtene og pianospillet til Hersch og med det eminente storbandet, med blant andre den meget dyktige svenske Johan Hörlén på altsaksofon, og de fantastiske arrangementene til Vince Mendoza, så har «Begin Again» blitt et storband-visittkort som hører hjemme på aller øverste hylle. Strålende!

