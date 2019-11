Anmeldelse: Fredrik Backman - «Folk med angst»

Jeg er blant dem som kun har hørt om «En mann ved navn Ove» og hans far Fredrik Backman. Nå er forholdet tatt minst et skritt videre og for en sann svir det har vært å lese «Folk med angst».

Jeg har mer å tilstå og bryter sammen i krampegråt: jeg har nemlig ikke lest noen av hans seks andre romaner heller - romaner som har kommet på løpende bånd siden 2012. Nå har vi altså hooka opp og jeg kommer til å stå langt fremme i køa når nye visittkort signert Fredrik Backman (38) dukker opp.

Forventningene var nesten sjølsagt store etter alle godordene og oppmerksomheten som har blitt Backman til del. 11 millioner bøker solgt på verdensbasis, oversatt til 44 språk og to Oscar-nominasjoner for filmatiseringen av «En mann ved navn Ove». Ikke nok med det: nå blir det en ny Hollywood-versjonen av boka med Tom Hanks i hovedrolla.

Man skulle nesten tro at det kunne bli for mye for en fortsatt relativt ung mann fra Stockholm, men «Folk med angst» - hvilken tittel forresten - har alt i seg til å bli nok en verdenssuksess.

Med utgangspunkt i et bankran og et gisseldrama skaper Backman et univers og en story der han gjennom et helt fantastisk persongalleri på et usedvanlig humoristisk vis forteller historier så unike og samtidig allmenngyldige at han inntar en suveren pallplass blant nålevende forfattere - i mi bok.

Bakteppet er jo alvorlig nok, men Backman makter altså på et morsomt vis å fortelle historier på historier rundt alle personlighetene og det hele ender opp på et vis vi på ingen måte kunne se for oss. Historiene han drar opp viser oss en forfatter med solid innsikt i mange deler av menneskesinnet. Og måten han kombinerer innsikten, historiene og personlighetene på er intet mindre enn stor kunst.

Jeg har fått meg en ny favorittforfatter: Fredrik Backman. Det tok si tid, men nå er vi i gang!