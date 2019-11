Anmeldelse: Fredrik Rasten - «Six Moving Guitars» - Volumes - «View»

Gitaristen Fredrik Rasten fra Oslo har helt spesielle visjoner med musikken sin. Her får vi to eksempler på hvor unik han er.

Berlin-bosatte Fredrik Rasten (31) har jeg støtt på i bandet Oker tidligere. Det fortalte meg at vi hadde med en totalt kompromissløs og «fryktløs» musikant å gjøre.

Både hans solodebut «Six Moving Guitars» og kvartetten Volumes´ «View», sjøl om de låter helt forskjellig, er en solid bekreftelse på akkurat det.

På soloskiva har han med seg fem andre akustiske gitarister: Marie Bergby Handeland, Hans Pålsen Kjorstad, Erlend Olderskog Albertsen, Mathilde Øverland og Catharina Vehre Gresslien.

Ikke bare spiller de vakker og sakteflytende gitar, de beveger seg også til en koreografi de sjøl har skapt. Det hele foregikk i Grinilund kirke i Bærum for knapt et år siden.

Dansen eller bevegelsene ser vi ikke, men vi føler dem gjennom musikken og hvordan den snakker sammen og til oss.

De fem satsene er i mitt sanseapparat en helhet der vi får anledning til å flyte med i den sakte, vakre, søkende, tilsynelatende enkle strømmen. Fredrik Rasten har skapt utgangspunktene og sammen med sine medskyldige har han videreforedla et unikt univers av det hele.

Volumes er nok et høyst unikt kollektiv.

Sammen med den svenske klarinettisten Isak Hedtjärn, trompeteren Torstein Lavik Larsen og den tyske pianisten Magda Mayas, tar Rasten, som også her spiller akustisk gitar, oss med på tre ekskursjoner som er akkurat like unike som utfluktene på soloskiva.

Slektskapet i den totalt frie musikken er åpenbart tilstede, men de tre andre «stemmene» her sørger sjølsagt for noe helt spesielt i grenseland de færreste av oss har vært i nærheten av tidligere.

Musikken er spilt inn live i både Trondheim og Oslo høsten 2017 og tradisjonell rytmisk og melodikk har tatt seg ei pause. Likevel er disse tre samtalene av det innholdsrike og personlige slaget der det blir sagt mye - hele tida.

Sjøl om det Volumes gir oss er kollektivt unnfanga og spilt, så går de fire aldri i veien for hverandre. De lytter, bidrar og responderer i et kollektiv der alle fire spiller like viktige roller. Og nok en gang forteller Fredrik Rasten oss at vi har fått ei ny, original improstemme med mye på hjertet.

