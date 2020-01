Anmeldelse: Frode Haltli - «Border Woods» - Erlend Apneseth Trio with Frode Haltli - «Salika, Molika»

Frode Haltli har en visjon og en evne til å virkeliggjøre den som han er helt aleine om. Her får vi to flotte eksempler på det - både med hans eget band og som medspiller med en annen visjonær, Erlend Apneseth.

For vel et år siden ga Frode Haltli oss det jeg tillot meg å kalle hans foreløpige mesterverk, «Avant Folk». Med «Border Woods» kommer oppfølgeren og det er med glede jeg kan melde om at det er mye av det samme, men helt annerledes - som Jan Garbarek ofte har sagt om det han har kommet med av ny musikk.

Accordionist, eller trekkspiller som jeg tror hovedpersonen gjerne vil si sjøl, Frode Haltli (44) hører musikalsk sett hjemme over alt og ingen steder. Om det er folkemusikk, samtidsmusikk eller improvisert musikk vi snakker om, så er Haltli på hjemmebane og i alle disse grenselandene - og sikkert noen til - har Frode Haltli nok en gang skapt noe helt unikt.

Utgangspunktet for «Border Woods» var et bestillingsverk til Osafestivalen på Voss i 2015. Med seg til å gi liv til denne grenseløse musikken hadde Haltli invitert med seg den svenske nyckelharpisten Emilie Amper og de to perkusjonistene Eirik Raude og Håkon Stene.

Med ei slik besetning av mesterspelemenn- og kvinne så skal det ikke mye fantasi til for å skjønne at dette har blitt et helt spesielt musikalsk treff. Med «Avant Folk» tok Haltli oss til et helt nytt sted. Her tar han oss nok et steg videre.

Erlend Apneseth Trio med Frode Haltli som gjest - vi snakker mestermøte.

En av dem som var med å gjøre «Avant Folk» til en stor opplevelse, var hardingfelespilleren Erlend Apneseth. Det han har formidla til oss gjennom de to første Hubro-utgivelsene sine med trioen sin, har fortalt oss og bekrefta at her har kongeriket fått opp en ny spellemann i kjølvannet til Nils Økland som allerede har sprengt grenser og som gjerne vil fortsette å gjøre det.

På denne innspillinga, som blei initiert av Bergen Kjøtt, tar Apneseth og trommeslager og perkusjonist Øyvind Hegg-Lunde og barytongitarist - akustisk -, zitherist, live sampler og elektroniker Stephan Meidell - kremen av Bergens improkunstnere - sammen med gjesten Frode Haltli, oss med på en ekskursjon som har alt fra historiske lydopptak fra kulturbærere i Apneseths hjemetrakter i Jølster, folkemusikk, impro og garantert mye annet også i seg.

Til sammen har det blitt et brygg ulikt alt annet og både Erlend Apneseth og Frode Haltli bekrefter at de befinner seg på den aller øverste og mest kreative hylla på tvers av det aller meste. Du verden så flotte og spennende møter vi har blitt invitert med på denne gangen også.

Frode Haltli Border Woods Hubro/Musikkoperatørene