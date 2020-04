Anmeldelse: Frøydis Grorud - End of a Beautiful Story

Saksofonisten, fløytisten og komponisten Frøydis Grorud har dukka opp i en rekke sammenhenger de seineste åra. Fellesnevneren er at hun alltid spiller fra hjertet.

Dette er hennes sjette album under eget navn og kanskje hennes mest personlige så langt. Årsakene kan nok være mange, men det at Grorud mista en nær venn mens hun jobba med materialet er sikkert en sterkt medvirkende årsak til det.

Det at Grorud og hennes medsammensvorne inntok et bedehus på Sørlandet for å spille inn denne musikken, som uten unntak er svært melodiøs og vakker, men både nedpå og heftig, førte garantert også til at de fire kom nærmere både hverandre og kjernen i budskapet Grorud ville formidle.

Bortsett fra ei låt av Paul Simon, «Night Game», og ei av bassist Magne Thormodsæter, så har Grorud skrevet all musikken. Sammen med perkusjonist og trommeslager Hermund Nygård og multitangentist Torjus Vierli har de nylig nevnte - minus Simon - skapt et vakkert og empatisk bandsound som det er herlig å bli forført av.

I denne musikalske gryta finner vi ingredienser fra klassisk musikk, jazz, soul, gospel og folkemusikk fra både Brasil og vår egen steinrøys. Til sammen har det blitt både vakkert og sterkt. En flott invitasjon til noe som skal komme og et nydelig farvel til en god venn.

