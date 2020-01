Anmeldelse: Gabi Gleichmann - «Aurelia»

Med og gjennom «Aurelia» tar Gabi Gleichmann oss med på ei sterk, litt vakker og ofte trist reise gjennom et menneskes liv. Ei reise som nesten ender i Norge.

Forfatteren og journalisten Gabi Gleichmann (65) er født i Ungarn, vokste opp i Sverige og har bodd i Norge siden 1998. Han fikk Aschehougs debutantstipend i 2012 for «Udødelighetens elixir» - en roman som blei oversatt til 16 språk. Til tross for dette, er «Aurelia» mitt første møte med Gleichmann.

Aurelias fortelling starter og slutter på sett og vis i Oslo. I et dødsbo dukker det nemlig opp et manuskript som har blitt liggende urørt i åresvis og gjennom det funnet blir vi tatt med på ei sterk historie.

Historia handler om oppveksten til jødiske Aurelia i Slovakia. Hun er født i fattige og spesielle kår, noe sjølsagt de første åra bærer sterkt preg av. På grunn av spesielle omstendigheter blir hun, etter å ha født en gutt som hun måtte gi fra seg, fridd til og livsreisa fortsetter i det forjettede land, USA.

De som tror at det å ankomme Ellis Island i 1932 var ensbetydende med at alle dører åpna seg og lykken var garantert for, tar kraftig feil. Aurelia Mohr forteller om et liv med store utfordringer, noe Gleichmann greier å beskrive på et realistisk og troverdig vis.

Vi får bli med til reisas ende og Gleichmann makter å tegne et bilde av ei jødisk kvinne, som sikkert kunne ha hatt hvilken som helst bakgrunn, som bare i glimt fikk oppleve hva livet egentlig skulle by på.

Livet og historia til Aurelia ender altså opp i et dødsbo i Oslo. Der endte også Gabi Gleichmann opp og han viser oss at han er en meget dyktig historieforteller.